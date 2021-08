Sabato 28 Agosto 2021, 06:10

"Obiettivo minimo la salvezza". Il difensore della Juventus e della Nazionale Campione d'Europa Leonardo Bonucci manda un in bocca alla sua amata Viterbese in vista dell'esordio in campionato di questa sera alle 20,30 sul terreno di gioco della Fermana. Obiettivo minimo la salvezza quindi, questo è quello che Leonardo Bonucci chiede ai gialloblù. E la permanenza in questo campionato è invece lo scopo tu primario dell'avversario odierno dei gialloblù che confida molto nel fattore campo per portare a casa un risultato importante. La squadra marchigiana ha cambiato molto rispetto alla formazione che ha militato nello stesso campionato la scorsa stagione, ma è riuscita a tenere giocatori importanti.

Proprio in quest'ultima settimana è riuscita inoltre ad assicurarsi giocatori di categoria. "Sicuramente dovremo pareggiare l'aspetto agonistico della Fermana - ha detto il tecnico della Viterbese Alessandro Dal Canto - ma sono fiducioso che i miei ragazzi affronteranno la partita con il piglio giusto. Sono tanti anni che alleno e per questo dico che dobbiamo partire con i piedi per terra. Quella con la Fermana sarà una partita equilibrata, come anche quella di sabato sera in Coppa contro il Gubbio, perché equilibrato è anche il nostro campionato poiché non vedo squadre nettamente inferiori alle altre".

Per la gara di oggi non è disponibile il difensore Daniel Pavlev che aveva molto ben impressionato sabato sera contro il Gubbio in Coppa Italia. Mentre è stato subito convocato il centrocampista Fabio Foglia, anche se non al meglio, tesserato giovedì scorso dopo che già da qualche giorno si stava allenando con i nuovi compagni di squadra "È un giocatore di esperienza che conosco benissimo che sa fare tutti e tre i ruoli del centrocampo - ha detto Dal Canto - siamo una compagine giovane. Probabilmente scenderemo in campo dall'inizio con cinque under e due '98 l'esperienza di Foglia ci sarà quindi molto utile".

FERMANA (4-4-2) Moschin; Sperotto, Alagna, Scrosta, Diouane; Bugaro, Urbinati, Graziano, Bolsius; Nepi, Marchi. A disp. Ginestra, Rossoni, Grossi, Ajradinoski, Lorenzoni, Pistolesi, Nardella, Lovaglio, Grassi, Rovaglia, Mbaye, Rigen. All. Maurizio Domizzi VITERBESE (4-3-3): Daga; Fracassini, Van Der Velden, D' Ambrosio, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Alberico; Volpicelli, Murilo, Errico. A disp. Bisogno, Zanon, Adopo, Marenco, D'Uffizi, Urso, Capanni, Tassi, Simonelli. All. Alessandro Dal Canto ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari