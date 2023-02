Mercoledì 1 Febbraio 2023, 06:05

Un derby per risorgere. Latina, stadio Francioni ore 21, rinfrancata dai colpi di mercato arrivati nell’ultima giornata della campagna acquisti invernale, la Viterbese cerca i primi punti della gestione Lopez.

«Ho rivisto la partita di domenica scorsa contro la Juve Stabia - ha detto il tecnico - e il primo tempo che abbiamo disputato e parte del secondo mi fanno ben sperare, sono fiducioso. C’è da dire che in questo momento abbiamo anche cinque infortunati, tra qualche partita quando saremo al completo potremo giocarcela con tutti». Dal primo minuto, stasera giocherà ancora il giovane Simone D’Uffizi come seconda punta. «Contro la Juve Stabia l’ho tolto nell’intervallo perché era stato già ammonito e rischiava di prendere un secondo giallo - ha precisato Lopez - per me ha giocato una buona gara e per questo lo riproporrò dall’inizio». L’esperto centrocampista Antonino Barilla potrebbe essere invece impiegato per più tempo rispetto alla mezz’ora circa disputata domenica scorsa.

La Viterbese giocherà stasera con fiducia anche dopo l’arrivo dei nuovi acquisti. Saranno infatti della partita l’attaccante Sulayman Jallow e il centrocampista Federico Mastropietro. Jallow, attaccante gambiano classe 1996, era già arrivato alla Viterbese nel mercato di riparazione del 2017 proveniente dall’Ascoli e collezionando 14 presente e 1 gol impressionando per la sua velocità. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Montevarchi. Dal Francavilla è arrivato invece il centrocampista Mastropietro, classe 1999, che fino a questo momento ha sempre militato nella formazione pugliese. In cambio di Mastropietro, alla Virtus Francavilla è andato il giovane esterno sinistro classe 2002 Davide Manarelli che durante questa stagione ha trovato poco spazio con la maglia gialloblù.

Non sarà della partita invece il nuovo difensore gialloblù Andrea Ingegneri ingaggiato lunedì scorso. Il giocatore proveniente dal Mantova sta infatti recuperando da un infortunio. Ma nelle ultime ore calciomercato invernale è arrivata anche una cessione pesante per la Viterbese come quella di Emilio Volpicelli, assoluto protagonista della salvezza raggiunta la stagione scorsa. Un addio della punta per la verità era già nell’aria la settimana scorsa. «Il mercato che stiamo facendo adesso lo dovevamo fare il primo gennaio, abbiamo perso solo tempo e ne stiamo pagando le conseguenze» ha detto Giovanni Lopez nella conferenza stampa pre-partita di ieri. Risoluzione consensuale anche con il centrocampista Davide Di Cairano.

COSÌ IN CAMPO

Latina<WC1> (3-4-1-2): Tonti; Calabrese, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Barberini, Bordin, Carissoni; Riccardi; Belloni, Fabrizi. A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Peschetola, Ganz, Furlan, De Santis, Di Mino, Celli, Nori, Gallo, Margiotta. All. Daniele Di Donato.

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Semenzato, Riggio, Ricci; Pavlev, Megelaitis, Mbaye Rodio, Devetak; D’Uffizi, Polidori. A disp. Dekic, Monteagudo, Marotta, Andreis, Spolverini, Cats, Montaperto, Barillà, Mastropietro, Jallow. All. Giovanni Lopez.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi.