Mercoledì 1 Marzo 2023, 06:10

Sapremo oggi, o domani al massimo, se la Viterbese potrà agganciare la Turris al terzultimo posto in classifica. Si discute infatti stamattina, in appello, il ricorso della società di via della Palazzina contro la decisione del Tribunale federale, che applicando l’articolo 85 delle Noif relativa al mancato pagamento dei contributi Inps, lo scorso 18 gennaio ha inflitto ai gialloblù 2 punti di penalizzazione in classifica.

La Viterbese cercherà di far presente che, della somma di circa 11.600 euro relativa alle rate di luglio e agosto di un piano di ammortamento concordato con l’Agenzia delle Entrate, solamente una piccola parte riguardava i contributi Inps. E che comunque l’importo è stato saldato, seppur con leggero ritardo. La Corte d’Appello della Figc potrebbe però confermare la sentenza del Tribunale Federale, in questo caso, i due punti di penalizzazione in classifica sarebbero confermati con la Viterbese che dovrebbe appellarsi ad un ulteriore grado di giudizio. In questo caso, infatti, la società di via della Palazzina dovrebbe ricorrere al Collegio di garanzia del Coni che studierebbe il caso dall’inizio, con i tempi che a questo punto si allungherebbero visto che la sentenza potrebbe arrivare ad aprile proprio in prossimità della fine della stagione regolare prevista per il 23 dello stesso mese, quando i gialloblù ospiteranno allo stadio Enrico Rocchi la Virtus Francavilla.

Intanto la squadra sta preparando la difficile trasferta di sabato prossimo sul terreno di gioco del Foggia, dove è costretta a fare punti per non perdere il terreno dalle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. In Puglia dovrebbe mancare ancora il giovane centrocampista Simone Andreis, mentre ha recuperato l’attaccante Sulayman Jallow. Ha lasciato alcuni strascichi la partita di sabato scorso contro il Picerno, dato che è stato squalificato per un turno l’autore del gol su calcio di rigore dei lucani Tommaso Ceccarelli in pieno recupero “per aver tenuto al 48’ del secondo tempo - così si legge nel referto del giudice sportivo - una condotta non corretta nei confronti del portiere avversario in quanto, dopo aver segnato una rete mentre esultava, poneva in essere un gesto offensivo nei suoi confronti”.

Intanto arriva anche una segnalazione da parte degli sportivi che abitualmente vedono la partita in curva, che lamentano il mancato funzionamento dell’impianto fonico e anche il fatto che ormai da diverse partite non viene più intonato dall’altoparlante l’inno della Viterbese quando le squadre entrano in campo.