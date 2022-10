Giovedì 13 Ottobre 2022, 05:10

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni dopodomani alle 17,30 al Ceravolo di Catanzaro per assistere alla partita tra i calabresi e la Viterbese. Mentre la squadra di Giacomo Filippi non dovrebbe cambiare l’undici iniziale che ha vinto a Monopoli.

A Catanzaro cresce la febbre per la gara con i gialloblù, la formazione allenata da Vincenzo Vivarini tra l’altro arriva dal poker in trasferta sul terreno della Fidelis Andria e finora si è dimostrato una vera e propria schiacciasassi ottenendo 6 vittorie e 1 pareggio, segnando 25 reti e subendone solo 2. Tra i giocatori più pericolosi del Catanzaro c’è Jari Vandeputte, che ha cominciato la stagione alla grande. Il giocatore belga arrivò alla Viterbese durante la guida di Piero Camilli e fu poi ceduto poco dopo l’arrivo di Marco Romano alla presidenza.

La Viterbese continua a prepararsi alla gara di dopodomani con molta attenzione, essendo conscia della difficoltà di questo impegno. Filippi riproporrà con ogni probabilità la stessa formazione che ha ben figurato sabato scorso a Monopoli, contro una squadra che veniva ugualmente da un periodo molto positivo e dall’alto tasso tecnico. A centrocampo dovrebbero giocare quindi nuovamente Megelatis e Andreis con Mungo pronto ad andare a stroncare sul nascere l’iniziativa avversaria. Dovrebbe partire quindi nuovamente dalla panchina Malick Mbaye, che poi potrebbe essere molto utile nella ripresa in fase di contenimento nel caso in cui il Catanzaro dovesse continuare a spingere per ottenere la vittoria.

Rispetto alla partita vinta sabato scorso a Monopoli, la Viterbese recupera il giovane centrocampista Davide Di Cairano che ha scontato il turno di squalifica. Anche l’impiego del classe 2000, prelevato in estate dal Cynthia Albalonga, potrebbe rivelarsi utile nel corso della ripresa. La Viterbese aveva chiesto l’anticipo dell’orario di inizio della partita che non è stato concesso. Visto che i gialloblù effettueranno la trasferta in pullman, la prossima partita di campionato, che la Viterbese disputerà martedì a Rocchi contro l’Avellino, è stato confermata in notturna alle 21, senza anticipare alle 14,30 per concedere un po’ di riposo in più ai ragazzi di Filippi.