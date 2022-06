Sabato 18 Giugno 2022, 07:25

Continuano in maniera serrata, le operazioni per poter iscrivere la Viterbese al prossimo campionato di Serie C. Intanto il presidente Marco Romano non disdegnerebbe l'arrivo di un socio che lo affianchi nella gestione della società per la prossima stagione. Tutto passa però, dalla domanda di ammissione al campionato la cui scadenza è fissata per mercoledì prossimo. Alcuni intoppi ci sono ancora e sono legati al saldo di tutte le scadenze che sono dovute per avere le carte in regola per l'iscrizione.

A via della Palazzina sperano di poter risolvere il problema nelle prossime ore e che quindi già lunedì, o al massimo martedì, la squadra possa essere regolarmente iscritta. Non saranno saldate comunque quelle scadenze che sono state oggetto di contestazione da parte della società gialloblù ed il cui importo resta quindi in bilico. Una volta che la Viterbese sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato si penserà poi all'assetto societario. A fare il punto della situazione è il direttore organizzativo Biagio Corrente.

"Crediamo di aver iniziato un percorso importante per il futuro del club - ha detto - e ai nuovi proprietari o soci che dimostreranno di avere le carte in regola per sostituirci o affiancarci, lasceremo eventualmente una discreta eredità. Se non arriverà nessuno, siamo già pronti a ripartire, con ben chiari gli obiettivi e le strategie per il prossimo futuro". Visto che il presidente Marco Romano ha già fatto sapere di non volersi liberare a cuor leggero della sua creatura, ecco che l'ipotesi dell'arrivo di un socio che possa affiancarlo nella gestione della società potrebbe prendere sempre più corpo. Il nuovo socio potrebbe ricoprire anche la carica di presidente, visto che Romano ha già fatto sapere più volte che preferirebbe per la prossima stagione restare all'interno della società non ricoprendo più però questo ruolo.

Romano potrebbe lasciare la nave gialloblù solamente davanti ad un'offerta irrinunciabile, che al momento sembra quanto mai improbabile possa arrivare. La politica della società gialloblù per la prossima stagione sarà diretta verso l'autosostenibilità. Si confida quindi che il direttore sportivo Mariano Fernandez possa trovare in queste settimane dei giovani interessanti che la società gialloblù possa quindi valorizzare. Proprio come è successo nella stagione scorsa per il difensore classe 2003 Filippo Marenco e per il centrocampista classe 2004 Simone D'Uffizi, che grazie alle proprie buone prove in campionato piacciono a squadre di categoria superiore.