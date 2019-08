Viterbese sottosopra: l'addio del tecnico Antonio Calabro. Pronto per la sostituzione Giovanni Lopez

Ultimo aggiornamento: 12:33

Antonio Calabro lascia la Viterbese. La notizia era nell'aria e verrà ufficializzata in una conferenza stampa che si terrà stamani alle ore 11, allo stadio Rocchi. Davanti ai giornalisti ci saranno proprio Calabro ed il presidente gialloblù Marco Romano.I due spiegheranno i motivi che hanno portato alla risoluzione consensuale del contratto del tecnico che, in queste ore, ha maturato la propria decisione. L'incontro decisivo, quello che ha portato alla separazione, è andato in scena nel tardo pomeriggio di lunedì con Calabro e Romano che hanno avuto un lungo confronto. Le motivazioni come detto, saranno svelate oggi: i problemi familiari del mister pugliese hanno sicuramente contribuito, ma nelle ultime settimane sono emerse differenze di vedute con il club.Su tutti la questione under: la Viterbese ha intenzione di scendere in campo con i tre giovani che, alla fine dell'anno, garantiscono al club i premi valorizzazione elargiti dalla federazione. Secondo Calabro, in questo momento, la Viterbese non ha in rosa elementi validi per occupare le caselle under e il tecnico avrebbe gradito un'accelerazione sul mercato per portare a Viterbo i giovani richiesti.In queste ore il travaglio di Calabro è stato lungo e difficile: a lui Viterbo e la Viterbese sono entrati nel cuore, ma dopo una lunga riflessione ha deciso di chiudere l'esperienza con il club di via della Palazzina. "E' un peccato: stava nascendo una Viterbese forte, ma ora la città deve stringersi vicino alla società e alla squadra", queste le parole confidate da Calabro ad amici e collaboratori.Ora la Viterbese dovrà cercare un nuovo allenatore: in pole l'ex Giovanni Lopez, già sotto contratto con la società gialloblù.