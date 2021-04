6 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

Cacciato Taurino, oggi l'incontro con Agenore Maurizi per parlare del suo ritorno alla guida della Viterbese dopo l'esonero dello scorso novembre. La notizia del sollevamento dall'incarico del tecnico gialloblù arriva come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri. "Le motivazioni di questo esonero? - ha detto il presidente Marco Romano - sono ultimi risultati della squadra e la programmazione. Per la prossima stagione faremo poi le dovute valutazioni, sempre per il meglio della Viterbese". Tra i meriti di Roberto Taurino c'è sicuramente quello di aver preso la squadra gialloblù nella piena melma della zona retrocessione ed averla condotta ad una salvezza che può dirsi ormai sicura, a meno di clamorosi ribaltoni. La squadra aveva piazzato l'allungo decisivo, per abbandonare le sabbie mobili della bassa classifica, proprio nei mesi di gennaio e febbraio anche grazie all'aiuto dei rinforzi arrivati nel mercato di riparazione invernale. Tuttavia l'ultima vittoria della squadra gialloblù è arrivata lo scorso 27 febbraio in occasione della gara casalinga contro il Palermo, che ha tra l'altro terminato la partita in nove. Nelle ultime nove gare la squadra gialloblù ha quindi collezionato un solo successo, mostrando una marcata sterilità in zona gol evidenziata anche nell'ultima partita dell' anticipo pre pasquale di sabato scorso contro il Catania. Nella casella delle reti realizzate, la squadra gialloblù si ferma a quota 31. Hanno fatto peggio solamente Bisceglie, Paganese e Cavese che occupano gli ultimi tre posti in classifica. Il rendimento della squadra dell'ultimo periodo non deve essere quindi piaciuto al presidente Marco Romano, che quando parla di "ultimi risultati" si riferisce probabilmente a tutto ciò. Altro aspetto è quello della programmazione per la prossima stagione. Il tema dell'eventuale rinnovo del contratto di Roberto Taurino era già sul tavolo della dirigenza gialloblù da diverse settimane. La Viterbese sta infatti già pianificando la prossima stagione cominciando anche a puntare eventuali obiettivi di mercato. Gli ultimi risultati della squadra potrebbero aver convinto la società di via della Palazzina a non puntare sul tecnico pugliese anche in vista della prossima stagione e da qui potrebbe essere nata la decisione di tagliare i ponti già prima della fine del campionato. È quindi oggi in programma l'incontro con Agenore Maurizi, già sotto contratto, per valutare se ci siano le possibilità che il tecnico torni alla guida della squadra per queste ultime quattro giornate. Maurizi era stato esonerato a novembre dopo la sconfitta interna dei gialloblù contro la Paganese. Il tecnico ha guidato la Viterbese nella prima parte del girone d'andata cogliendo una sola vittoria, nel bel mezzo dell'emergenza Covid dove il gruppo squadra gialloblù è arrivato a contare anche 16 positivi contemporaneamente.