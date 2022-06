Martedì 21 Giugno 2022, 06:30

La Viterbese non ha depositato ancora nella sede della LegaPro la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Manca ancora qualche dettaglio quindi da mettere a punto. Ma il presidente Marco Romano assicura. "L'iscrizione va fatta entro mercoledì, rispetteremo i tempi. Il resto sono chiacchiere". Sul futuro della società e sulle molte novità in arrivo poi puntualizza. "Adesso siamo concentrati sull'iscrizione, poi vedremo di allargare la base societaria".

A breve quindi Romano spera di concludere l'accordo con un nuovo socio a cui verrebbe offerta una delle due poltrone di vicepresidente. L'ideale sarebbe avere un imprenditore locale che possa anche assicurare una cospicua sponsorizzazione. Intanto un aiuto alle casse societarie gialloblù potrebbe arrivare dalla cessione dell' ex attaccante Jari Vandeputte. La punta belga era arrivata alla Viterbese nell'estate del 2017 sotto la gestione di Piero Camilli mettendo insieme 62 presenze prima di essere ceduto al Vicenza nell'agosto del 2019 proprio nelle battute finali del calcio mercato estivo. L'accordo tra la Viterbese e la società veneta era stato raggiunto su una vendita di circa 80.000 euro, con la società di via della Palazzina che però avrà diritto al 20 per cento sulla futura vendita da parte del Vicenza.

Con la squadra biancorossa, Vandeputte ha vinto un campionato di Serie C ed ha disputato una stagione in Serie B. Nel campionato appena concluso è andato in prestito al Catanzaro. L'attaccante belga ha ancora un anno di contratto con il Vicenza, ma ha mercato in Serie B, dato che si sono interessate a lui società importanti come ad esempio Frosinone e Perugia. Dopo l'apertura del calciomercato la cessione si potrebbe quindi concretizzare. Intanto il direttore sportivo della Viterbese Mariano Fernandez continua a sondare il mercato dei giovani per portare a Viterbo i quattro elementi under chiesti dalla società.

Dopo l'incontro con il Torino per l'attaccante Samuele Lovaglio, che viene dalla stagione giocata in Serie D con la Nuova Florida, c'è stato anche un contatto con il Sassuolo per l'esterno Davide Manarelli classe 2001, che nella stagione appena conclusa ha giocato nel girone meridionale della Serie C con la casacca della Paganese. Con la compagine campana, Manarelli ha messo insieme 25 presenze acquisendo quindi già una buona esperienza nella categoria che tornerebbe quindi ad affrontare eventualmente con la Viterbese nel caso l'accordo venga portato a termine.