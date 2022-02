Viterbese, a Siena finisce 0-0. I gialloblu giocano alla pari, ma il gol resta un problema

Perfetta parità tra Siena e Viterbese che impattano 0-0 nel 29. turno di campionato. Al 18′ contropiede gialloblù guidato da Volpicelli, che entra in area e da posizione defilata calcia col destro, Lanni blocca. Un minuto più tardi Polidori dal limite appoggia per Volpicelli che calcia di prima intenzione, palla a lato. Al 27′ punizione dai 25 metri per la Viterbese, Volpicelli si incarica della battuta ma il suo sinistro finisce alto. Al 32′ il Siena ci prova dalla bandierina, Terigi in area svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa è fuori misura.

Primi 45′ con poche emozioni e risultato fermo sullo 0-0. La ripresa inizia con una novità per i padroni di casa, Padalino manda in campo Meli al posto di Bani. Al 53′ Punizione laterale di Mungo che tocca al limite per Volpicelli, sinistro di prima alto di poco. A 20′ dalla fine Punzi cambia la coppia d’attacco, fuori Polidori e Volpicelli, dentro Murilo e Bianchimano. Al 73′ destro al volo di Paloschi dalla lunga distanza, palla alta. Al 78′ Padalino inserisce Laverone e Guberti per Fabbro e Mora passando al 4-3-3.

All’89’ clamorosa occasione per il Siena, punizione di Disanto che pesca Favalli sul secondo palo, conclusione mancina salvata sulla linea da D’Ambrosio. Al 92′ Siena a un passo dal vantaggio: Disanto entra in area e calcia col destro, D’Ambrosio devia sul palo. E’ l’ultima occasione della partita. Domenica prossima si torna in campo al Rocchi contro la Lucchese.

SIENA (3-4-1-2): Lanni; Mora (33′ st Laverone), Terzi, Terigi (14′ st Dumbravanu); Disanto, Bianchi, Bani (1′ st Meli), Favalli; Fabbro (33′ st Guberti) ; Paloschi, Ademagni (20′ st Cardoselli). A disposizione: Mataloni, Farcas, Guillaumier, Pezzella, Caccavallo, Bastianello. All. Padalino.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Semenzato; Calcagni, Mungo (40′ st Iuliano), Megelaitis, Adopo (48′ st Martinelli), Urso; Polidori (24′ st Bianchimano), Volpicelli (24′ st Murilo). A disp. Bisogno, Polito, D’Uffizi, Pavlev, Marenco, Alberico, Maffei. All. Rossi.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia; assistenti Carrelli di Campobasso e Cravotta di Città di Castello. Quarto uomo Marra di Mantova.

Note: angoli: 2-1 per ; ammoniti: D’Ambrosio, Mora, Fabbro, Adopo, Terzi, Fumagalli.