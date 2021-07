Sabato 10 Luglio 2021, 06:15

La Viterbese ha qualche spiraglio in più per giocare nel girone centrale per il prossimo campionato ed abbandonare quindi il meridione dopo tre stagioni. In attesa che poi, mercoledì prossimo, il quadro sia più chiaro. Mentre la società annuncia l'arrivo in prestito dal Frosinone dell'attaccante Michele Volpe e del centrocampista Andrea Errico.

La Covisoc ha reso noti i nomi delle squadre, la cui domanda di iscrizione per partecipare al prossimo campionato di Serie C presentata la settimana scorsa, non è risultata idonea. Si tratta di Casertana, Sambenedettese, Novara, Paganese e Carpi, che avranno tempo fino a mercoledì prossimo per mettersi in regola. La situazione più critica è quella della Casertana, che non ha presentato la fideiussione, mentre per le altre il problema si potrebbe risolvere con la rateizzazione dei contributi. La non iscrizione al campionato della neopromossa Gozzano, ha però liberato anche un posto nel girone settentrionale. Se il 13 luglio la Covisoc confermerà l'esclusione della Casertana, ci sarà quindi un posto nel girone settentrionale e uno nel girone meridionale. A questo punto potrebbe essere ripescata una delle squadre toscane retrocesse quali Arezzo e Lucchese oltre ad una squadra di serie D arrivata seconda nel proprio girone come Latina o FC Messina.

Nelle graduatorie delle squadre di Serie D sarebbe davanti a tutti l'Aglianese che però non sembra interessata a fare domanda di ripescaggio per accedere in Serie C. Se le cose dovessero andare in questo modo, si tornerebbe alla stessa situazione di qualche settimana fa, con la Viterbese a giocarsi con Pescara e Olbia due posti nel girone centrale.

Intanto continua la campagna di rafforzamento della squadra con la conferma del ritorno di Volpe ed Errico, che sono stati annunciati Ieri dopo le visite mediche. Per entrambi si tratta nella seconda esperienza con la maglia gialloblù, visto che erano arrivati a Viterbo due stagioni fa sempre il prestito dal Frosinone proprio nel primo anno della presidenza di Marco Romano. Entrambi avevano fatto benissimo visto che Michele Volpe era andato a segno 10 volte con 20 presenze senza calciare i rigori mentre Andrea Errico, che essendo un '99 e ancora under, aveva totalizzato 27 presenze con 2 reti all'attivo. I due giocatori hanno vissuto una stagione difficile in occasione dello scorso campionato rispettivamente con le maglie di Catania e Avellino e vogliono riscattarsi con la maglia gialloblù.

Con l'arrivo di Volpe, l'attacco acquista un altro tassello importante dopo ingaggio di Emilio Volpicelli e la permanenza di Murilo ed Edoardo Tassi. Mamadou Tounkara continua ad essere sul mercato. Ma la Viterbese lo cederà solamente se dovesse arrivare un'offerta vantaggiosa sia per il giocatore che per la società.