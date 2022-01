Sabato 22 Gennaio 2022, 05:00

La Viterbese è attenta al mercato e sta costruendo un asse con il Catanzaro. Oggi però riprende il campionato e la squadra gialloblù è chiamata ad agguantare immediatamente punti pesanti sul terreno di gioco del Cesena. Stadio Dino Manuzzi ore 14,30, la rinnovata squadra di Francesco Punzi affronta una delle migliori squadre del campionato. Per questo, oltre al portiere Ermanno Fumagalli, il tecnico potrebbe schierare dal primo minuto anche gli altri due nuovi arrivati quali il difensore Luca Ricci e l'attaccante Andrea Bianchimano.

La squadra gialloblù sarà composta però anche da elementi che ancora non sono sicuri di rimanere alla Viterbese oppure che hanno già la valigia in mano, o ancora che potrebbero perdere il posto da titolare con l'arrivo di altri giocatori la settimana prossima. Per questo Francesco Punzi dovrà essere bravo a dare le motivazioni giuste a tutti gli uomini che scenderanno in campo sia dal primo minuto o nel corso della gara. Sarà importante infatti anche la gestione dei cambi, aspetto questo che non ha per niente influito in maniera positiva nella prima parte di campionato al contrario delle avversarie dei gialloblù.

" È ora di un cambio di passo perché adesso in poi dobbiamo cercare di abbandonare il primo possibile la zona bassa della classifica - ha detto Punzi - dopo questa lunga pausa è come se le distanze si fossero appiattite e si ricominciasse dalla prima di campionato. Siamo consapevoli della forza del nostro avversario, ma ci giochiamo la partita senza remore".

Il Cesena, che naviga nelle parte alta della classifica, vuole ricominciare subito con una vittoria. In questi giorni, il tecnico bianconero William Viali ha tenuto a sottolineare come la Viterbese non vada affatto sottovalutata. Nel Cesena mancheranno il portiere Alessandro Bizzini e i due difensori Giacomo Zecca ed Erasmo Mulè, che sono al momento infortunati. La rosa dei padroni di casa è comunque molto ampia e quindi non ci saranno problemi per sostituire gli assenti. Per quello che riguarda il mercato della Viterbese, il direttore sportivo Mariano Fernandez è intenzionato a portare in gialloblù l'attaccante classe '86 Massimiliano Carlini che è in uscita dal Catanzaro. In queste ore si sta studiando la formula che potrebbe essere quella del prestito. Insieme a lui potrebbe arrivare l'esterno di sinistra Antonio Porcino, classe '96, anch'egli in uscita dalla squadra calabrese. Nel caso dovesse concretizzarsi l'accordo con Porcino salterebbe a questo punto l'arrivo di Walter Lopez dalla Triestina. Se dovesse invece arrivare Carlini, oltre a Capanni la Viterbese saluterebbe anche un altro attaccante.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnellli, Favale; Missiroli, Steffè, Ardizzone; Tonin, Pierini; Bortolussi. A disp. Benedettini, Brambilla, Berti, Ilari, Pogliano, Shpendi C., Shpendi S., Caturano, Lepri. All. Wiliam Viali VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Pavlev, Martinelli, Ricci, Urso; Adopo, Iuliano, Calcagni; Volpicelli, Volpe, Bianchimano. A disp. Bisogno, D'Ambrosio, Fracassini Semenzato, Simonelli, Foglia, Alberico, Daga. All. Francesco Punzi ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata