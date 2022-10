Venerdì 28 Ottobre 2022, 05:00

La Viterbese tornerà probabilmente a giocare con la difesa over dopodomani contro il Foggia, per ottenere la prima vittoria negli scontri diretti contro la compagine pugliese e conquistare soprattutto tre punti che le facciamo guadagnare posizioni più tranquille in classifica.

Il Foggia, che sta attraversando un momento estremamente positivo dopo l'avvento di Fabio Gallo in panchina, si presenterà allo stadio Enrico Rocchi con un 3-5-2 speculare a quello dei gialloblù vantando però degli attaccanti di tutto rispetto. A far paura è soprattutto Eugenio D'Ursi che per la Viterbese è una vera e propria bestia nera. Negli ultimi quattro campionati, D'Ursi ha affrontato la squadra gialloblù con tre maglie diverse, ma allo stadio Rocchi è sempre andato in rete. D’Ursi ha segnato nella partita terminata 2-2 contro il Catanzaro, nel pareggio in extremis del Bari per 1-1 e nel 3-0 per la squadra pugliese nel campionato seguente. La passata stagione è andato in rete anche con la casacca del Pescara, quando gli abruzzesi si sono imposti per 3-1. Domani D'Ursi farà coppia d'attacco probabilmente con Ogunseye, oppure con il rientrante Vuthaj.

Nella difesa della Viterbese dovrebbe quindi tornare dal primo minuto Daniel Semenzato, che giocherà sulla stessa linea del centrali Ricci e del braccetto di sinistra Monteagudo. La Viterbese dovrà fare attenzione anche alle corsie laterali, visto che i due esterni di centrocampo pugliesi Nicolao e Rizzo stanno attraversando un gran momento di forma e sono risultati fondamentali per le ultime affermazioni della compagine rossonera. Per questo sarà importante il lavoro svolto dai quinti gialloblù Nesta e Rodio.

La Viterbese non ha mai vinto contro il Foggia, i precedenti allo stadio Enrico Rocchi sono solamente due. Il primo si giocò il 22 febbraio del 2004, con i pugliesi che annoveravano tra l'altro tra le proprie fila l'ex tecnico del Sassuolo e attuale allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi. La partita si concluse con il punteggio di 1-1. La gara precedente è molto più recente, visto che i rossoneri sono tornati a giocare a Viterbo il 29 novembre del 2020 in occasione dell'esordio casalingo sulla panchina gialloblù di Roberto Taurino. In quell'occasione il Foggia si impose per 1-0 Grazie ad un calcio di rigore trasformato da Michele Rocca, centrocampista inseguito poi nel calciomercato successivo anche dalla Viterbese. In quella squadra militava l'attuale estremo difensore gialloblù Ermanno Fumagalli.