Venerdì 11 Novembre 2022, 06:05

Due assenze importanti dopodomani per la Viterbese nel delicatissimo scontro diretto con il Taranto, ma la squadra gialloblù ha comunque l'organico per giocarsela senza problemi. Anche perché i pugliesi avranno comunque a loro volta diverse defezioni a causa di infortuni e squalifiche. La compagine allenata da Giacomo Filippi dovrà rinunciare infatti all'attaccante Giuseppe Marotta, sempre andato in rete nelle ultime due partite casalinghe contro Foggia e Picerno, e al centrocampista Malick Mbaye entrambi squalificati. Marotta era già in diffida, mentre Mbaye è stato fermato per un turno dopo l'espulsione di domenica scorsa arrivata nel finale dopo due cartellini gialli in pochi minuti.

A questo punto, la Viterbese potrebbe schierarsi con i tre grandi dietro cioè Semenzato, Ricci e Monteagudo. A centrocampo rientra il regista lituano Linas Megelaitis, che aveva saltato la partita di domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi pareggiata con il punteggio di 3-3 contro il Potenza. Nella città dei due mari, la Viterbese potrebbe quindi presentarsi con una centrocampo a cinque con i due under Nesta e Rodio quinti rispettivamente a destra e a sinistra e Andreis, Megelaitis e Mungo corre centrali. Vista la già citata assenza di Alessandro Marotta in avanti, il pacchetto offensivo gialloblù potrebbe essere formato da Polidori e Volpicelli con quest'ultimo che potrebbe tornare a giocare la seconda punta.

Un ruolo che si addice sicuramente di più a quelle che sono le sue qualità e che gli aveva permesso anche di giocare lo scorso 18 ottobre nella partita casalinga contro l'Avellino la migliore gara di questa stagione. Dopo aver guadagnato un punto nelle ultime due partite, la squadra giallo blu è chiamata a fare il risultato domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone per non perdere ulteriore terreno rispetto alle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Il Taranto, che è in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa sul terreno di gioco del Picerno, dovrà far fronte a diverse assenze.

Non ci sarà infatti il portiere Gianmarco Vannucchi squalificato per due giornate dal giudice sportivo. Ieri si è fermato anche l'esperto difensore centrale Edoardo Vona, dopo il recente infortunio i rossoblù dovranno rinunciare anche all'esperto attaccante Filip Raicevic che era una delle punte più importanti dell'organico pugliese. La partita in programma alle 14,30 sarà diretta da Daniele Virgilio di Trapani.