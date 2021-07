Venerdì 23 Luglio 2021, 06:20

Un piccolo aiuto alla Viterbese, arriva dall'Fc Messina e si riaccende qualche speranza in più per poter abbandonare il girone meridionale dopo tre stagioni. La società siciliana, arrivata seconda nel proprio girone di Serie D, ha presentato la propria domanda mercoledì sera, proprio in extremis, per poter essere ammessa in Serie C al posto del Gozzano che ha rinunciato a giocare in questo campionato dopo aver vinto il proprio girone di Serie D.

Adesso la domanda dei siciliani dovrà essere esaminato dalla Covisoc, in caso di ammissione si libererebbe un posto al Nord e ce ne sarebbe uno in più al Sud. La società dello Stretto ha potuto fare domanda di ammissione in quanto l'Aglianese, che la precedeva in graduatoria, ha rinunciato. Adesso resta tutto legato alle decisioni del Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà il prossimo 26 luglio circa i ricorsi per le esclusioni di Carpi, Novara, Sambenedettese, Casertana e Paganese dalla Serie C e del Chievo Verona dalla Serie B. La riammissione dei veneti nel campionato cadetto sarebbe un fattore estremamente positivo per la Viterbese, perché eviterebbe la riammissione del Cosenza in Serie B e quindi un nuovo posto libero nel raggruppamento del Sud.

C'è da dire anche che, tra le sette società che hanno fatto domanda di ripescaggio, Latina e Fidelis Andria, le uniche a Sud di Viterbo, figurano nei primi tre posti in graduatoria. E questo potrebbe rappresentare un ulteriore fattore positivo, comunque sempre subordinato a quelle che saranno le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni circa le squadre da escludere dal campionato. Intanto la Viterbese continua ad allenarsi al campo del Pilastro nel pre ritiro, prima di trasferirsi domenica prossima sui Monti Cimini.

Per oggi è atteso l'arrivo del brasiliano Murilo intanto, dopo la rescissione del contratto arrivata mercoledì sera, Il centrocampista Nicholas Bensaja ha salutato tifosi e città via social. "A malincuore - ha scritto - lascio una città dove dal primo giorno che sono venuto mi avete fatto sentire come a casa con l'affetto che solo una grande piazza sa dare. Nel mio piccolo so di aver dato tutto per questa maglia e se a volte non sono riuscito non l'ho fatto sicuramente di proposito anzi, per questa città e questa maglia a volte ho giocato in condizione non perfette e lo rifarei per altre cento mila volte perché VITERBO lo merita!"