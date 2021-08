Sabato 21 Agosto 2021, 05:25

È una data storica quella di oggi, con due squadre della Tuscia, Viterbese e Monterosi che iniziano la loro stagione in Serie C con l'esordio in Coppa Italia. Stadio Rocchi ore 21 la Viterbese, che finalmente potrà avere di nuovo i propri tifosi sugli spalti, ospita il pericoloso Gubbio in gara secca. La partita di questa sera si presenta piuttosto difficile per la Viterbese, che almeno fino alla scorsa settimana aveva presentato diversi giocatori in ritardo di condizione per vari motivi. "Dobbiamo presentare una squadra solida sotto tutti i punti di vista - ha puntualizzato il tecnico Alessandro Dal Canto - per cui farò scelte tecniche e soprattutto fisiche".

La squadra gialloblù aveva infatti iniziato la preparazione circa un mese fa con molti giovani e poi diversi giocatori si sono aggiunti nelle scorse settimane non raggiungendo però ancora il top della condizione fisica. Altri elementi, che avevano Ho iniziato la preparazione già da tempo si sono dovuti invece fermare a causa di qualche leggero infortunio. È il caso ad esempio di Emilio Volpicelli, che oggi però sarà regolarmente in campo nel tridente d'attacco. In dubbio invece la presenza dal primo minuto del brasiliano Murilo, l'attaccante sudamericano ha iniziato la preparazione precampionato solamente lo scorso 5 agosto. Ora Dal Canto dovrà valutare se inserirlo nell'undici iniziale, oppure se farlo entrare in campo nella ripresa a partita in corso.

Dovrebbe essere confermato invece tutto il pacchetto arretrato, con capitan D'Ambrosio e l'olandese Van Der Velden come centrali e Fracassini e Ricchi sulle fasce. L'ingaggio di Van der Velden, che è uno degli uomini più in forma essendosi allenato con la squadra fin dai primi giorni di ritiro, è stato ufficializzato tra l'altro proprio ieri sera dalla società di via della Palazzina. La partita sarà importante per iniziare la stagione con il piede giusto. La gara di questa sera sarà diretta da Enrico Gemelli di Messina, alla sua prima stagione in Serie C. Il fischietto siciliano infatti non aveva finora mai incrociato la Viterbese.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Fracassini, Van Der Velden, D' Ambrosio, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Alberico; Volpicelli, Capanni, Errico. A disp. Bisogno, Borsellini, Zanon, Camilleri, Adopo, Ricci, Marenco, D'Uffizi, Urso, Pavlev, Alberico,Tassi, Simonelli, Murilo. All. Alessandro Dal Canto GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Francofonte, Cittadino, Malaccari; Arena, Spalluto, Fedato. A disp. Cozzella, Cucchietti, De Rossi, Sainz Maza, D'Amico, Sarao, Fantacci. All. Vincenzo Torrente ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina