Alla Viterbese si negativizzano in cinque, con il Palermo il 2 dicembre alle 20,30

Quattro membri dello staff e un calciatore guariti, con il tecnico Agenore Maurizi che riprende ad allenare la squadra. L'ultimo giro di tamponi, effettuato nella giornata di ieri, ha dato tregua alla Viterbese che non riscontra nuovi positivi, ma resta con undici calciatori ai box causa Covid. La buona notizia arriva dallo staff tecnico decimato nei giorni scorsi dal virus. I tre collaboratori, più mister Maurizi, si sono negativizzati con l'allenatore che ha diretto l'allenamento di stamani. Domani nuovo giro di tamponi con laa giornata di giovedì decisiva anche per capire se verrà giocata o meno la sfida in programma domenica prossima al Rocchi contro una Paganese alle prese anch'essa con qualche contagio tra il gruppo squadra. Intanto, la Lega di serie C, ha fissato per mercoledì 2 dicembre la data del recupero della gara rinviata domenica scorsa contro il Palermo: in Sicilia si giocherà alle 20,30. Anticipato l'orario del match in programma mercoledì 11 novembre; a Monopoli calcio d'inizio fissato per le ore 15.

