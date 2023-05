Lunedì 1 Maggio 2023, 03:50

Inizia domani la prima settimana di passione per la Viterbese, che riprende ad allenarsi dopo due giorni di pausa in attesa dei due verdetti della giustizia sportiva che potrebbero cambiarle il destino. Confermandone la retrocessione diretta in Serie D arrivata dopo la fine della stagione regolare, oppure dandole la possibilità di poter disputare la lotteria degli spareggi salvezza.

Il 5 maggio la Corte d'Appello Federale esaminerà infatti il ricorso del Monterosi contro la penalizzazione in classifica, mentre il 10 dello stesso mese il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il reclamo della società di via della Palazzina presentato lo scorso 4 aprile contro la penalizzazione della squadra gialloblù inflitta il 18 gennaio dal Tribunale Federale. Spettatrice interessata a queste vicende è la Turris, visto che la squadra campana potrebbe affrontare la Viterbese negli spareggi salvezza nel caso in cui sia il Monterosi, che la squadra allenata da Giovanni Lopez dovessero vedersi restituire i 2 punti di penalizzazione.

In questi giorni la Viterbese dovrà lavorare soprattutto sul recupero delle due punte Alessandro Polidori e Sulayman Jallow, che hanno terminato la stagione regolare non in ottime condizioni fisiche. Vista la squalifica per un turno combinata ad Alessandro Marotta, dopo il cartellino giallo rimediato nell'ultima giornata di campionato in occasione della gara disputata allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla, per l'eventuale partita d'andata dei playout la Viterbese dovrà avere sia Polidori che Jallow al massimo della condizione.

Gli eventuali spareggi salvezza, potrebbero costituire inoltre un'ottima vetrina per alcuni elementi della rosa gialloblù che in questo momento sono attenzionati da addetti ai lavori di società di categoria superiore come ad esempio il difensore argentino Juan Monteagudo ed il giovane Simone D'uffizi. Il giocatore sudamericano ha disputato infatti un ottimo finale di stagione dimostrandosi anche un elemento capace di poter ricoprire più ruoli nella retroguardia come ad esempio quello di centrale oppure di braccetto a sinistra. D’Uffizi, oltre a segnare gol molto pesanti nell'arco della stagione vedi Fidelis Andria e Giugliano, ogni qualvolta è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere un giocatore che ha ancora margini importanti di crescita.