Mercoledì 24 Agosto 2022, 06:20

Andrea Bianchimano verso la Lucchese. Ma non c'è solo il calciomercato, qualcosa si muove anche in società. È previsto per questa settimana un incontro tra il presidente della Viterbese, Marco Romano ed un paio di imprenditori locali. Per il momento si parla di una sponsorizzazione, lo step successivo sarebbe quello dell' entrata in società dei due imprenditori anche con delle quote di minoranza, con Marco Romano che resterebbe invece socio di maggioranza. Proprio l'incontro che si svolgerà a breve sarà comunque quello decisivo per valutare se ci siano i presupposti o meno per iniziare una collaborazione.

Dopo un giorno di riposo, che ha fatto in seguito al test di domenica scorsa contro i pari categoria della Triestina disputato sul terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma e terminato con il punteggio di 0-0, la squadra è tornata ad allenarsi ieri. Il tecnico Giacomo Filippi può contare al momento su tutti gli effettivi a sua disposizione, compreso l'esterno Davide Manarelli che sembra ormai aver recuperato totalmente dopo il recente infortunio. Proprio quest'ultimo potrebbe avere una maglia da titolare in occasione del prossimo impegno che affronterà la squadra gialloblù.

I ragazzi allenati da Giacomo Filippi potrebbero infatti affrontare un altro test in questo prossimo weekend, probabilmente con una formazione di categoria inferiore, per poter continuare il rodaggio in vista della prima giornata di campionato il programma il 4 settembre. Proprio il prossimo weekend, la Viterbese dovrebbe comunque già sapere quali saranno i propri avversari visto che venerdì o sabato verranno resi noti i calendari e la composizione dei gironi dopo che domani il Consiglio di Stato discuterà i ricorsi di Teramo e Campobasso riguardanti l'esclusione dal campionato nelle due squadre.

La società ha reso noto che tessere degli abbonamenti per le partite della Viterbese del campionato 2022/2023 potranno essere ritirate presso la segreteria, all’interno dello stadio Enrico Rocchi, tutti i giorni dalle 15 alle 17. Intanto è stato reso noto lo staff tecnico della Primavera 2, che il prossimo 10 settembre disputerà la prima giornata di campionato in cada controil blasonato Pescara. La novità più rilevante è la nomina di Vincenzo Santoruvo, bandiera della squadra nei primi anni 2000, come vice del tecnico Emanuele Pesoli. Finora santoruvo aveva sempre avuto incarichi dirigenziali nel settore giovanile gialloblù. Gli altri componenti dello staff sono Giulio D'Antonio preparatore dei portieri, ex Ternana, il collaboratore tecnico Federico Medori ed il preparatore atletico Lorenzo Di Girolamo.