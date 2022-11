La Viterbese si butta via: contro il Potenza sempre in vantaggio ma finisce 3-3

La Viterbese pareggia 3-3 contro il Potenza e butta via due punti fondamentali nella corsa salvezza. I gialloblù vanno in vantaggio con Marotta al 27', raddoppiano con Volpicelli al 38' e sembrano mettere in cassaforte il match. La rete di Girasole al 41' riapre la sfida. Nella ripresa Mungo fa 3-1 ma a quel punto si spegne la luce con il Potenza che prima accorcia con Emmausso e poi pareggia con Caturano al tramonto della sfida. La Viterbese rimane in dieci per l'espulsione di Mbaye e nel finale rischia anche di perdere. Un mezzo passo falso dunque per la compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi con il Potenza che alla fine ha meritato ampiamente il pari.

VITERBESE (3-4-3): Fumagalli, Santoni, Ricci, Monteagudo, Semenzato (20’st Mbaye), Andreis (19’st Nesta), Rodio, Volpicelli (33’st Simonelli), Marotta (33’st Riggio), Mungo, Polidori. A disp. Bisogno, Chicarella, Vespa, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, Marenco. All. Filippi



POTENZA (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Matino, Sandri (6’st Del Sole), Caturano, Di Grazia (27’st Emmausso), Legittimo, Laaribi (17’st Del Pinto), Steffè, Girasole, Volpe (17’st Talia). A disp. Alastra, Rillo, Celesia, Del Pinto, Armini, Riccardi, Polito, Belloni, Verrengia, Masella, Schimmenti. All. Raffaele.Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli (ass. Lisi di Firenze, Barbiero di Campobasso, IV° Tagliente di Brindisi.RETI: 26’pt Marotta, 37’pt Volpicelli, 41’pt Girasole, 13’st Mungo, 29’st Emmausso, 43’st Caturano-NOTE – ammoniti Santoni, Andreis, Marotta, Mungo, Mbaye (V), Laaribi, Legittimo (P). Espulso al 44’st Mbaye per doppia ammonizione. Corner 7-6. Recupero 1’pt-5’st. Paganti 647.