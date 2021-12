Giovedì 9 Dicembre 2021, 06:25

Si allungano i tempi di recupero per il centrocampista Riccardo Calcagni, mentre la Viterbese sta valutando l'impiego o meno del difensore Martinelli in vista della sfida di domenica prossima contro il Montevarchi, che si giocherà a Pontedera. Sul rientro del difensore per la gara in Toscana c'è ottimismo. Riccardo Calcagni aveva riportato una frattura composta dello zigomo in occasione della partita dello scorso 28 novembre che la Viterbese ha disputato sul terreno di gioco della capolista Reggiana. Il rientro in squadra del centrocampista sarebbe previsto infatti per il nuovo anno in occasione della trasferta sul campo dell'Imolese valida per la seconda giornata del girone di ritorno in programma il prossimo 9 gennaio.

La Viterbese vorrebbe schierarlo nel turno prenatalizio, prima della sosta, che vedrà i gialloblù opposti in casa alla Fermana in uno scontro salvezza molto delicato. Al momento, però, il recupero del centrocampista per questa data appare piuttosto difficile. Il rientro di Calcagni appare quanto mai importante per la Viterbese, dato che il giocatore è sempre stato uno degli uomini a disposizione della società gialloblù che hanno fornito un rendimento sempre soddisfacente.

La Viterbese spera invece nel recupero per la partita di domenica prossima contro il Montevarchi del difensore Riccardo Martinelli uscito anzitempo infortunio domenica scorsa in occasione della gara persa contro la Virtus Entella. I liguri hanno dilagato nel finale proprio dopo l'uscita dal campo di Martinelli e quindi il suo recupero appare quanto mai importante. Martinelli si è allenato ieri effettuando un lavoro differenziato, mentre per oggi è previsto il rientro in gruppo per lavorare nuovamente con i suoi compagni di squadra.

È chiaro che, se la Viterbese non vorrà perdere anche l'ennesimo treno salvezza di domenica prossima, in questa settimana il tecnico Francesco Punzi dovrà lavorare sui meccanismi della retroguardia dato che la Viterbese continua ad essere molto carente proprio in difesa come testimoniano i 33 gol subiti fino a questo momento che le danno il triste primato della squadra con più gol subiti di tutti e tre i gironi della Serie C. Buone notizie arrivano dalla Primavera che, oltre a continuare l'ottimo cammino in campionato, ieri ha battuto in amichevole i pari età del Pescara per 5-0. Sugli scudi D'Uffizi autore di una tripletta.