Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:10

La Viterbese riscopre I mitici anni '80 e punta su una difesa di esperienza. Il nome nuovo per la retroguardia gialloblù è infatti quello dell'uruguaiano classe '85 Walter Lopez, che è un esterno sinistro. La dirigenza gialloblù apprezza molto il giocatore e spera di poter concludere l'operazione al più presto. Walter Lopez ha alle sue spalle una grande esperienza che lo ha portato a giocare anche in Serie B con la Salernitana. Attualmente millita nella Triestina e con la compagine alabardata ha totalizzato in questa stagione 15 presenze.

Allo stesso tempo, la Viterbese spera di portare a termine nelle prossime ore anche l'operazione per ingaggiare l'esterno destro Daniel Semenzato. La trattativa va avanti ormai da circa una settimana e i dirigenti della società di via della Palazzina sperano che l'incontro che avverrà nelle prossime ore con l'entourage del giocatore sia quello decisivo.

Per potenziare la propria retroguardia, la Viterbese ha già ingaggiato il portiere classe '82 Ermanno Fumagalli e il centrale ex Pistoiese Luca Ricci classe '89. È chiaro che presentando una retroguardia con dei giocatori di grande caratura, la Viterbese spera di formare un reparto che abbia quel carattere e quella combattività che spesso è venuta a mancare alla squadra in questa prima parte di campionato. Potendo contare su elementi di categoria, inoltre, la società gialloblù spera di poter conferire al proprio undici quella giusta esperienza che sarà più che mai necessaria per uscire da una situazione di classifica difficile come quella attuale.

Con gli ultimi arrivi, la Viterbese potrebbe continuare a schierarsi con una difesa a quattro, ma volendo potrebbe passare anche alla retroguardia a tre. Visto che sia Lopez che Semenzato potrebbero anche essere impiegati come esterni in un centrocampo a cinque. Dopo l'arrivo della punta centrale Andrea Bianchimano, che anche ieri si è allenato con la squadra e mira ad essere in campo già domani contro il Cesena. La Viterbese punta adesso a due cessioni in attacco per vedere di portare a termine poi un'ultima operazione. Sicuramente se ne andrà l'italo-brasiliano Luan Capanni,che era arrivato in prestito dal Milan.

Per l'altro nome molto dipenderà dalle richieste che arriveranno proprio nell'ultima settimana di calciomercato e anche dall'andamento della partita che la Viterbese giocherà domani in Romagna con inizio alle 14,30. Il campionato ricomincia dopo una sosta di un mese e quindi le sorprese potrebbero essere anche all'ordine del giorno. Per questo il Cesena, pur navigando nelle zone alte della classifica, non si fida affatto della Viterbese.