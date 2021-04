Viterbese, sorpresa di Pasqua shock: esonerato Taurino. Torna Maurizi, tifosi disorientati

Con un comunicato ufficiale la Viterbese ha confermato l'esonerto del tecnico Roberto Taurino annunciando di fatto il ritorno di Agenore Maurizi, allontanato dalla panchina della Viterbese dopo la sconfitta incassata nel girone d'andata contro la Paganese.

A Taurino, è risultata fatale la sconfitta di Catania, anche se la decisione presa dal presidente Marco Arturo Romano, lascia molti dubbi. Negli ultimi due mesi la Viterbese, ha vissuto alti e bassi, ma il tecnico pugliese l'ha risollevata da una situazione disperata, causata da una precedente gestione che sotto il profilo tecnico non aveva convinto.

La salvezza è praticamente cosa fatta, mentre restano da giocare quattro partite in cui la Viterbese avrebbe anche potuto sperare nei playoff nel caso in cui fosse il girone C ad esprimere a fine stagione la miglior quarta con i posti per gli spareggi che si allargherebbero fino all'undicesima casella. Una volta appresa la notizia, è iniziato il tam tam dei tifosi sui social: una serie di commenti perlopiù critici con una decisione che al momento si fatica a comprendere.

Domani verrà ufficializzato il ritorno di Maurizi.

