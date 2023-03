Lunedì 27 Marzo 2023, 05:50

Vincere aiuta a vincere. E alla Viterbese serve un successo, già domenica in trasferta contro la Gelbison, che possa dare le certezze e le motivazioni giuste per cercare di agguantare i playout nelle prossime quattro partite che mancano alla fine della stagione regolare. È passato poco più di un mese dall'ultimo successo gialloblù, arrivato in modo autoritario sul terreno di gioco dell'Avellino. Quella di oggi sembra invece una lontana parente di quella che aveva inflitto l'unica sconfitta stagionale al Catanzaro, che ha già staccato il pass per la serie B e si appresta a polverizzare ogni record.

Sicuramente qualcosa si è inceppato al 94' del match dello scorso 27 febbraio contro il Picerno quando i lucani hanno raggiunto il pareggio su un calcio di rigore evitabile. Se la Viterbese avesse ottenuto anche quella vittoria, che sarebbe stata anche la quarta consecutiva, probabilmente adesso staremo parlando di altro. Da lì complice anche la rimonta della Fidelis Andria, che in classifica si è riportata a ridosso di gialloblù, la Viterbese è tornata in balia delle proprie incertezze e della paura del risultato, che poi hanno prodotto errori in serie, ingenuità e approcci sbagliati alle varie gare, come testimoniano gli 8 gol subiti nelle ultime cinque partite.

Basti pensare al timido approccio della partita di Foggia, dove è arrivata anche l'espulsione evitabile di Mastropietro. Ai crolli nella parte finale delle partite di Potenza e Crotone (anche se in Basilicata vanno contate due sciste arbitrali) e alla Viterbese sempre timida che non è riuscita a vincere in occasione della partita con il Taranto. Anche contro il Cerignola, dopo un buon inizio di partita, la Viterbese è andata in difficoltà dopo il gol degli avversari concesso ancora una volta per un' ingenuità. E nella ripresa sono stati comunque gli ospiti ad avere le occasioni più importanti, con Bisogno che ha salvato la propria porta almeno con un paio di interventi strepitosi.

Un successo domenica prossima contro la Gelbison sarebbe l'unica medicina per poter credere ancora nella salvezza. Proprio in vista della partita di domenica prossima ci saranno da valutare le condizioni del centrocampista Antonino Barillà sostituito per infortunio nell'intervallo della partita contro il Cerignola. Al suo posto, nel caso non dovesse farcela, sarà impiegato sicuramente il giovane Mario Rabiu che lo ha già sostituito domenica scorsa, "Rabiu è entrato benissimo" ha detto Lopez dopo la gara con il Cerignola. Arrivato in occasione del mercato di riparazione invernale da svincolato, il centrocampista ex Modena ha impiegato diverse settimane per trovare la condizione ideale ma adesso potrebbe costituire una delle alternative più importanti in vista del rush finale che attende la Viterbese da qui alla fine della stagione regolare.