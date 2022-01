Viterbese, serve di più: primo tempo buttato; al Rocchi passa 3-1 il Pescara

Un primo tempo da incubo costringe alla sconfitta la Viterbese, che perde 3-1 con il Pescara e rimane all'ultimo posto in classifica nel girone B. I gialloblù si svegliano nella ripresa, ma non basta: le prossime due trasferte contro Imolese e Vis Pesaro saranno fondamentali per la rincorsa salvezza, con il tecnico Francesco Punzi che si giocherà la panchina.

Dopo quattro pareggi consecutivi si interrompe la striscia della Viterbese che viene battuta in casa dal Pescara. Al 10′ il primo tiro in porta della partita, sugli sviluppi di un corner in favore del Pescara Rauti ci prova dai venti metri ma la sua conclusione non crea problemi a Fumagalli. Al 27′ ospiti in vantaggio, cross basso dalla sinistra di Rasi per Ferrari che da pochi passi col mancino non sbaglia. Al 37′ il Pescara raddoppia. D'Ursi dalla sinistra si accentra e fa partire un destro a giro e batte Fumagalli sul secondo palo. Al 39′ azione personale di Abopo che arriva al limite dell’area e tenta la conclusione a giro sul secondo palo, Sorrentino blocca a terra. Al 40′ ospiti ancora a segno, lancio sulla destra di Memushaj per Rauti che vince un rimpallo e dall’interno dell’area col mancino incrocia sul palo lontano. Al 43′ la Viterbese ha la chance per accorciare ma Bianchimano da buona posizione manda a lato col destro.

Il primo tempo termina con il Pescara avanti di tre reti. Al 47′ cross di Iuliano per D’Ambrosio che di testa colpisce a botta sicura ma Sorrentino si supera e respinge la conclusione. Al 67′ la Viterbese accorcia le distanze con una punizione magistrale di Volpicelli che da 25 metri mette la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 77′ ci prova Calcagni ma la sua conclusione dal limite colpisce la traversa. Nel finale il forcing della squadra di Punzi non basta, il Pescara vince 3-1.

Mercoledì prossimo i gialloblù saranno impegnati in trasferta a Imola per il recupero della ventunesima giornata di campionato.