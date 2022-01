Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:55

Pareggi e complimenti per le buone prestazioni non servono, soprattutto quando c'è un problema chiamato gol. La Viterbese continua ad occupare l'ultimo posto in classifica in compagnia del Grosseto e, per staccarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ha bisogno di iniziare a vincere. Il quarto pareggio ad occhiali di fila, contro un Cesena che si è comunque espresso al di sotto delle sue possibilità, ha confermato che la Viterbese ha problemi ad andare in rete.

Da quando si è inceppato Michele Volpe, che in precedenza era andato in gol per quattro volte di fila, la squadra gialloblù è alla ricerca di un bomber, che metta a segno gol pesanti. La società non ha lesinato energie per cercare di allestire una squadra che abbia tutte le carte in regola per salvarsi senza passare per la roulette dei play-out, facendo arrivare in questo calciomercato di riparazione elementi di categoria abituati a lottare per un obiettivo. È difficile però che questa Viterbese possa risolvere il problema del gol continuando a giocare con il 4-3-3.

Con l'arrivo in difesa di Luca Ricci, la Viterbese ha adesso tre difensori centrali di buon livello e continuando a presentare una retroguardia a quattro uno di loro dovrebbe stare fuori. Oltre ad assestare poi il centrocampo, apparso comunque in difficoltà nella prima parte della gara di Cesena che è stata quella in cui i romagnoli hanno spinto di più, c'è poi il problema relativo all'attacco.

La Viterbese ha prelevato infatti dal Perugia la punta Andrea Bianchimano che però non è un bomber. Quest'ultimo è più un elemento che può fare reparto, creando spazi, per un compagno che giochi vicino a lui. L'attaccante Massimiliano Carlini, che la Viterbese sta cercando di prendere dal Catanzaro, potrebbe essere quindi l'elemento ideale. Ma, in questo caso, la Viterbese dovrebbe cambiare modulo e passare al 3-5-2. Nel caso in cui dovessi arrivare Carlini nei prossimi giorni, la Viterbese dovrebbe cedere anche un altro attaccante, oltre al brasiliano Luan Capanni che già ieri ha esordito con il Grosseto. Da Catanzaro, insieme a Carlini, potrebbe arrivare anche l'esterno sinistro Antonio Porcino anch'egli in uscita dalla squadra calabrese in questo mercato invernale.