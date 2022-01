Viterbese, sempre più difficile l'arrivo di Semenzato. I rinforzi attesi per la settimana prossima

Sfuma, probabilmente in maniera definitiva anche Semenzato. A fronte di diverse cessioni, ad oggi l'unico acquisto della Viterbese resta il portiere Ermanno Fumagalli arrivato dal Seregno. La Viterbese aveva fatto un'offerta nei giorni scorsi al terzino di fascia destra classe 87 Daniel Semenzato in forza al Bari.

La società di via della Palazzina stava aspettando la risposta del giocatore, che però sembra invece destinato al Taranto. Cresce la preoccupazione dei tifosi gialloblù, che al momento hanno visto solamente diverse cessioni e un solo arrivo. Ha suscitato soprattutto molta delusione la rescissione del prestito di Andrea Errico, che poi il Frosinone ha immediatamente girato al Monterosi che seguiva da tempo giocatore.

La società gialloblù predica calma,dato che il direttore sportivo Mariano Fernandez ha già fatto sapere che la settimana prossima dovrebbero arrivare alcuni rinforzi. La Viterbese ha fatto anche un sondaggio per il giovane attaccante classe 2000 Joseph Ekuban, che durante questa stagione ha già messo insieme 15 presenze con la Virtus Francavilla. Mariano Fernandez ha lavorato negli ultimi tre anni proprio con la società pugliese e quindi conosce bene il giocatore. Tutto ciò potrebbe quindi costituire una corsia preferenziale.

L'augurio è che i tre rinforzi possano arrivare nei primi giorni della settimana prossima ed essere così già schierati In occasione della ripresa del campionato che vedrà la Viterbese impegnata il prossimo sabato 22 gennaio sul difficile terreno di gioco del Cesena. Anche a fronte delle diverse cessioni che la Viterbese sta effettuando in questo periodo, serve anche rimpinguare la rosa poiché dopo i rinvii di queste settimane il mese di febbraio vedrà la Viterbese impegnata in diversi turni infrasettimanali, che si presentano importantissimi per raccogliere punti pesanti e abbandonare il prima possibile l'ultimo posto in classifica.