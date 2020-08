© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano come Camilli. Due anni dopo. La Viterbese non vuole andare a giocare al Sud e ha inviato una lettera al presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, per esprimere le proprie perplessità, dopo che il Consiglio direttivo della Lega ha deciso di non prendere in esame la possibilità di compilare tre gironi nazionali. «La missiva vuole essere un veicolo costruttivo e collaborativo nei confronti delle istituzioni al fine di salvaguardare i primari interessi della società e assicurare il regolare svolgimento della competizione sportiva in condizione di parità tra le contendenti», ha fatto sapere il club di via della Palazzina.Il presidente Romano spiega meglio la presa di posizione. «Auspicavamo che si passasse ai gironi nazionali - ha spiegato - in modo che per ogni società partecipante ci fossero trasferte distanti allo stesso modo. Almeno per non essere penalizzati sempre noi della Viterbese». Le stesse considerazioni erano state fatte due anni fa, esattamente alla vigilia della stagione 2018-19, dall'allora patron gialloblù Piero Camilli. In seguito all'uscita dei calendari, la Viterbese era stata infatti inserita nel raggruppamento meridionale. Dopo che le motivazioni di Camilli non furono prese in considerazione, l'imprenditore di Grotte di Castro minacciò di togliere la squadra dal campionato. E comunque, la compagine cominciò la stagione con notevole ritardo scendendo in campo solamente a partire dal 3 novembre. In quella stagione, la Viterbese dovette poi recuperare diverse partite non giocate, ma si tolse anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia.Al momento, il club non ha in programma altre iniziative. «Aspettiamo notizie - ha detto Romano - poi vedremo». Se si prendono in considerazione le altri partecipanti al campionato di Serie C, il dato è evidente. Basti pensare che nel Girone A ci sono 7 squadre toscane. La Viterbese si augura che le proprie ragioni vengano ascoltate prima dell'uscita dei calendari e quindi della conseguente compilazione dei gironi che saranno resi noti giovedì 10 settembre presso la sala d'onore del Coni a Roma alle 18,50 con diretta televisiva su RaiSport. Al momento, il girone meridionale dove sarà inserita la Viterbese sarebbe composto da Avellino, Bitonto, Cavese, Casertana, Paganese, Turris, Juve Stabia, Palermo, Catania, Trapani, Vibonese, Catanzaro, Potenza, Picerno, Bari, Monopoli, Ternana, Teramo e Virtus Francavilla.La Viterbese sta intanto effettuando gli ultimi giorni di preparazione nel ritiro di Cascia. Il giovane centrocampista Emanuele Menghi ha lasciato il gruppo per effettuare alcuni accertamenti fisici a Viterbo. Al momento, i giocatori infortunati nelle file gialloblù sono due. Oltre ad Emanuele Menghi, è fuori anche il difensore classe 2000 Paolo Cerroni.