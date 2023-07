Domenica 2 Luglio 2023, 05:20

Sempre meno viterbesi alla Viterbese. Mentre, per quello che riguarda la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D, la società di via della Palazzina guarda ad un difensore che ha giocato nella scorsa stagione con la Vibonese proprio con il centrocampista argentino Thomas Basualdo anche lui in dirittura d'arrivo indossare la maglia gialloblù in occasione della prossima stagione.

Dopo il passaggio al Latina dell'ex team manager Alessandro Ursini, che ha lasciato i colori gialloblù dopo 16 anni, non faranno più parte dello staff i due medici Sandro Zucchi e Mario Gobattoni oltre al preparatore dei portieri Paolo Gobattoni. Sandro Zucchi e Mario Gobattoni sono delle figure storiche, visto che la loro collaborazione con i colori gialloblù dura ormai da decenni. Stesso discorso per Paolo Gobattoni, che negli ultimi anni ha sempre allenato i portieri gialloblù, quest'ultimo è passato alla Flaminia Civita Castellana dove si ritroverà Federico Nofri con cui ha collaborato proprio alla Viterbese. I due hanno collaborato proprio nella stagione 2015-16 quando la Viterbese vinse il rapporto di Serie D, conquistando la promozione in Serie C.

La società gialloblù sta cercando di allestire il reparto arretrato e così, oltre a Diego Conson, centrale di grande esperienza classe 1990 ex Sambenedettese, è interessata anche al colombiano classe 1995 Jorge Caicedo che la scorsa stagione ha militato sempre in Serie D con la maglia della Vibonese. Proprio nei prossimi giorni il club di via della Palazzina, dovrebbe iniziare a comunicare le prime ufficializzazioni riguardo ai giocatori che saranno parte dell'organico che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Per quello che riguarda l'utilizzo degli under, visto che nel prossimo campionato di Serie D se ne dovranno schierare obbligatoriamente almeno quattro dal primo minuto di cui uno nato nel 2003 due nel 2004 e uno del 2005, gran parte sarà sostituita dai ragazzi che hanno appena concluso il campionato di Primavera 2 nei mesi scorsi.

Altri giovani arricchire l'organico, potrebbero però arrivare anche dai test che sono stati effettuati nelle settimane scorse La squadra si riunirà ad inizio agosto per iniziare preparazione in vista del prossimo campionato che inizierà il 3 settembre.