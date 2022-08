Lunedì 22 Agosto 2022, 05:25

Tra Viterbese e Triestina alla fine ha vinto l'agonismo e la gara non si è schiodata dallo 0-0. Termina a reti bianche, la gara giocata ieri tra la Viterbese e gli alabardati sul terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma, dove i giuliani stanno effettuando la seconda parte del ritiro precampionato. La squadra di Giacomo Filippi si è presentata con il solito 3-4-1-2 presentando due novità rispetto alla gara di sabato scorso contro il Siena. Al centro della difesa, con l'intento di dare il via alla costruzione dal basso gialloblù è stato schierato Cristian Riggio, arrivato circa due settimane fa, poi sostituito ad inizio ripresa da Ricci.

Altra variante anche sulla trequarti dove, sulla stessa linea di Volpicelli, è stato presentato il classe 2004 Simone D'Uffizi, anche lui sostituito ad inizio ripresa da Mungo che invece con il Siena aveva avuto la maglia da titolare. Come esterno a sinistra è stato invece confermato il giovane Andreis. La Viterbese ha avuto un buon inizio, anche se le trame offensive della squadra di Giacomo Filippi sono state fermate dall'attenta difesa alla bardata dove ha giganteggiato l'esperto Alessio Sabbione. Tuttavia la Viterbese ha avuto una buona occasione per passare in vantaggio con Polidori.

La partita è però molto maschia ed è sempre più nervosa ed a risentirne è quindi il bel gioco. Tuttavia i gialloblù, nella ripresa, hanno due buone occasioni per passare ancora in vantaggio prima con Megelaitis e poi con Bianchimano. Una chance c'è stata anche per la Triestina con Felici che, è controllato da Marenco, non è riuscito a concludere in rete una traversone dalla destra. Tuttavia, la Viterbese ha mostrato durante la partita dei progressi atletici ed anche miglioramenti dal punto di vista tattico che fanno ben sperare in vista dell'inizio del campionato. Anche se c'è ancora da lavorare, passi avanti anche per quello che riguarda l'intesa a a centrocampo tra Mbaye e Megelaitis. Un pari contro una squadra quotata e blasonata come la Triestina fa anche morale. Non presenti alla gara l'attaccante Marco Simonelli ed il centrocampista esterno Daniel Pavlev, che sono entrambi in uscita.

TRIESTINA (4-3-3): Mastrantonio; Ghislandi, Sarzi Puttini, Sabbione, Gori; Furlan, Sottini, Crimi; Lombardi, Ganz, Adorante. A disp. Groaz, Baldi, Rocchetti, Rocchi, Di Gennaro, Pellicani, Lovisa, Galliani, Petrella, Pezzella, Felici, Giannò (entrati nella ripresa) All. Andrea Bonatti VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco, Riggio, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Volpicelli, D'Uffizi; Polidori. A disp. Bisogno Chicarella, Ricci, Santoni Vespa, Manarelli, Sorrini, Di Cairano, Aromatario, Bianchimano, Mungo (entrati nella ripresa). All. Giacomo Filippi