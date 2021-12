Martedì 14 Dicembre 2021, 05:45

La Viterbese non riesce a salire sull'ascensore che portava verso la salvezza uscendo dallo scontro diretto con il Montevarchi con un solo punto in tasca. Il pareggio serve a poco, dato che anche le altre compagini impegnate nella lotta per non retrocedere hanno guadagnato punti pesanti. L' unica squadra attualmente in grande difficoltà è la Pistoiese, che proprio ieri ha esonerato il tecnico David Sassarini.

I toscani sono comunque penultimi con due punti in più dei gialloblù. Per ottenere una vittoria importante bisognerà quindi aspettare domenica prossima quando allo stadio Enrico Rocchi scenderà la Carrarese. Gli apuani non vestono comunque i panni della vittima predestinata, visto che ieri hanno sfiorato la vittoria contro il quotato Cesena e comunque precedono la Viterbese di 9 punti. Domenica scorsa, per la prima volta dall'inizio del campionato, la Viterbese non ha subito reti in trasferta. Anche se leggermente più quadrata, grazie al recupero di Martinelli, la retroguardia gialloblù ha commesso ugualmente alcuni errori. Di cui non hanno però saputo approfittare gli attaccanti toscani soprattutto nella prima mezz'ora di gioco quando il Montevarchi ha fatto la partita imprimendo alla gara dei ritmi molto elevati per poi calare alla distanza nella restante parte della gara.

A centrocampo è stata confortante la crescita a livello fisico di Michel Adopo. Il centrocampista francese arrivato ad agosto ha impiegato diverso tempo per entrare in condizione. Ma adesso sembra veramente in grado di fornire alla squadra l'apporto che ci si aspettava da lui. Quando rientrerà anche Calcagni, dopo potrebbe restare titolare visto che la convivenza tattica tra Megelaitis e Iuliano si rivela sempre più difficile. A parte Volpicelli, il cui rendimento è sempre più soddisfacente partita dopo partita, le note dolenti arrivano dall'attacco. Anche a causa dell'infortunio, subito nell'allenamento precedente alla partita, Michele Volpe non è riuscito ad aumentare la pericolosità gialloblù quando ha fatto il suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo. Schierato in una posizione a lui non congeniale, il brasiliano Otavio Murillo non è riuscito a fornire una prova sufficiente.