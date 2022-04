Viterbese, scontro verità stasera al Rocchi. «Ci vorrà una prestazione gagliarda»

Salvezza, ultima fermata. Stadio Rocchi ore 21, la Viterbese si gioca le speranze di salvezza questa sera contro il Montevarchi. Sfatare il tabù dello stadio Enrico Rocchi, dove i gialloblù non vincono dallo scorso 21 novembre, sarà fondamentale sia per alimentare le residue speranze di salvezza diretta, ma soprattutto per assicurarsi una posizione vantaggiosa nella griglia dei playout. Occhio soprattutto alla difesa, che dovrà essere particolarmente attenta per evitare che la giovane squadra toscana possa segnare quel gol che poi metterebbe la gara in salita.

Il tecnico Alessandro Dal Canto recupera tutti gli elementi a sua disposizione compresi Alberico, Volpicelli e Mungo che non erano al meglio delle proprie condizioni fisiche. Ancora non convocato invece l'attaccante brasiliano Otavio Murillo. Convocati anche diversi giovani ti hanno fatto benissimo nel campionato Primavera appena concluso. La Viterbese dovrà stare particolarmente attenta anche alle ammonizioni, visto che sono ben quattro i giocatori in diffida, si tratta di Fumagalli, D'Ambrosio, Martinelli e Volpicelli. In questa parte finale della stagione, ciascuna di queste assenze sarebbe infatti assai pesante per la formazione gialloblù. Il tecnico gialloblù Dal Canto ha le idee ben chiare sulla gara di questa sera.

"I complimenti non ci servono proprio - ha detto - dobbiamo andare alla ricerca di una prestazione gagliarda che ci porti ad un risultato positivo. Dobbiamo continuare a covare le nostre speranze, perché nel calcio può sempre succedere di tutto. Ma dobbiamo farlo senza presunzione e non dobbiamo pensare assolutamente che questa con il Montevarchi sia una gara facile. Tutti ci dobbiamo preparare ad una prestazione di sofferenza. Non dobbiamo credere che siccome giochiamo in casa, facciamo un sol boccone del Montevarchi, loro hanno 6 punti in classifica più di noi. Ripeto, dobbiamo prepararci ad una partita sporca perché altrimenti andremo in crisi alla prima difficoltà". Con ogni gni probabilità stasera Dal Canto schiererà la squadra con lo stesso modulo 3-4-1-2 delle due ultime uscite contro Reggiana e Virtus Entella.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; D'Ambrosio Ricci, Martinelli; Semenzato, Megelaitis, Calcagni, Urso; Mungo; Volpicelli, Polidori A disp. Bisogno, Marenco, Pavlev, Polito, Adopo, D’Uffizi, Ferramisco, Iuliano, Maffei, Bianchimano, Aromatario, Hyka. All. Alessandro Dal Canto

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Gennari; Lischi, Mercati, Amatucci, Martinelli; Giordani; Barranca, Gambale. A disp. Valentini, Biagi, Sorrentino, Boccadamo, Lunghi, Chiesa, Jallow, Carpani, Intinacelli, Boiga, Bassano, Mionic. All. Roberto Malotti

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto