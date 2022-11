Venerdì 25 Novembre 2022, 05:40

Si annunciano scelte difficili per il tecnico gialloblù Emanuele Pesoli in vista del delicatissimo scontro previsto dopodomani a mezzogiorno sul terreno di gioco della matricola Cerignola. Le due squalifiche di Monteagudo e Marotta obbligano infatti il tecnico a modificare sia la difesa che il reparto avanzato. Pesante è l’assenza dell’argentino Monteagudo, che tra l’altro in queste ultime partite si stava segnalando come l’elemento migliore della retroguardia. La Viterbese, poi, non ha un sostituto naturale come braccetto di sinistra. Pesoli potrebbe inserire un under come Marenco o Santoni, oppure affidarsi all’esperienza di Semenzato. Meno probabile che il tecnico schieri la Viterbese dopodomani con una difesa a quattro, prevedendo solamente due centrali che potevamo essere Ricci e Riggio visto che Pesoli ha giocato molto spesso con una retroguardia a tre.

Più facili le scelte in attacco, dato che l’allenatore dovrebbe schierare Emilio Volpicelli a ridosso di Polidori che quindi fungerà da prima punta cercando di approfittare della sua capacità di giocare in profondità. Una chance per giocare titolare ce l’ha comunque anche Simone D’Uffizi, che tra l’altro proprio Pesoli conosce molto bene per averlo allenato l’anno scorso nelle file della Primavera che ha vinto il campionato. Il giovane fantasista classe 2004 ha sempre fatto buone cose quando è stato chiamato in causa e sicuramente in questo primo scorcio di campionato avrebbe meritato di avere più spazio, visto anche l’ottimo esordio stagionale quando in occasione della seconda giornata di campionato ha realizzato una doppietta contro la Fidelis Andria.

Intanto comincia a sfoltirsi anche la rosa dell’organico gialloblù, visto che il difensore classe 2003 Matteo Sorrini sta per trasferirsi all’Aquila in Eccellenza. Il giocatore era stato portato diverse volte in panchina durante questa stagione, ma non aveva mai esordito in Serie C. È cambiato anche l’orario del derbyssimo con il Monterosi previsto il prossimo 4 dicembre allo stadio Enrico Rocchi, con il calendario che assegnerà la gara casalinga alla compagine allenata da Leonardo Menichini. Inizialmente il calcio d’inizio era previsto per le 17,30, ma è stato anticipato alle 14,30.

Con la conferma di Emanuele Pesoli alla guida della prima squadra, la Viterbese sta cercando a questo punto un allenatore per la Primavera 2 attualmente prima in classifica insieme a Pisa e Benevento. Nella partita casalinga di domani contro l’Ascoli, i giovani gialloblù saranno guidati in panchina da Federico Medori che era già presente nello staff di Pesoli. La società di via della Palazzina sta però cercando un tecnico che possa dare continuità al lavoro svolto fino a questo momento dall’attuale trainer della prima squadra e la scelta potrebbe quindi arrivare la settimana prossima.