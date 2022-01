Sabato 29 Gennaio 2022, 05:55

Ultime trattative di mercato per la Viterbese, che ha cambiato abito in questo mese di gennaio. Lunedì prossimo la Viterbese cercherà di chiudere per un centrocampista, mentre è sempre calda l'asse i cugini del Monterosi. C'è intesa per lo scambio che vede come protagonisti il portiere Riccardo Daga e l'esterno sinistro classe '99 Vincenzo Polito. L'interesse della società gialloblù è infatti quello di poter mandare a giocare Daga, che ormai non ha più spazio alla Viterbese dopo l'arrivo di Ermanno Fumagalli.

Allo stesso tempo, la Viterbese può avere un'alternativa in più sulla fascia sinistra, visto che dopo la partenza di Niccolò Ricchi per cui è arrivata la risoluzione consensuale c'è solamente Urso che può ricoprire questo ruolo. Vincenzo Polito ha collezionato questa stagione 8 presenze e 1 rete con il Monterosi, mentre la stagione scorsa ha militato nel girone meridionale della Serie C con la maglia della Casertana. Per chiudere il mercato, la Viterbese guarda però alla giornata di lunedì prossimo che è anche quello che chiude la campagna acquisti di riparazione invernale.

La società di via della Palazzina vedrà se ci sono delle possibilità per chiudere con un centrocampista di categoria. Nelle ultime ore ha preso corpo la pista che porta al classe '96 Vincenzo Tumbarello della Vibonese. Sul centrocampista, che sta giocando con continuità con la compagine calabrese, ci sono però anche altre squadre. Nel caso in cui lunedì la Viterbese non riesca a chiudere per il centrocampista, la squadra resterà così e non cederà Fabio Foglia. Il giocatore partirà infatti è solamente se la Viterbese dopodomani riuscirà a trovare un altro giocatore dello stesso ruolo.

Nell'ultimo giorno di calciomercato la Viterbese però cercherà ancora di alleggerire la rosa. Ieri intanto è stata ufficializzata la partenza dell'attaccante classe '98 Edoardo Tassi. La punta era arrivata in via definitiva dall'Ascoli in occasione del mercato invernale dell'anno scorso, ma durante questa stagione è stato impiegato con il contagocce.

La squadra sta intanto continuando a preparare la partita di domani contro il Pescara. La compagine abruzzese, partita con i favori del pronostico all'inizio della stagione dopo la retrocessione dalla Serie B nello scorso campionato, ha deluso girone d'andata. In questo ritorno però vuole riguadagnare posizioni in classifica anche perché ha cambiato molto rispetto alla squadra precedente. La Viterbese dovrebbe schierarsi con il nuovo arrivato Daniel Semenzato sulla fascia destra, al posto dello squalificato Daniel Pavlev appiedato per un turno, mentre nella rifinitura di questa mattina il tecnico Francesco Punzi scioglierà gli ultimi dubbi su chi schiererà nel trio di centrocampo visto il rientro delle lituano Llnas Megelaitis.