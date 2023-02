Mercoledì 15 Febbraio 2023, 06:05

Tra poco meno di 15 giorni e la Viterbese dovrebbe sapere se avrà indietro o meno i due punti di penalizzazione che le sono stati inflitti lo scorso 19 gennaio. Il condizionale è d’obbligo poiché, per mettere la parola fine a tutta la vicenda, potrebbe servire un ulteriore grado di giudizio. È stata fissata per il prossimo primo marzo infatti la discussione del ricorso presentato dalla società di via della Palazzina alla Corte d’Appello della Federcalcio.

L’organo della Figc, in questo caso, potrebbe però confermare la sanzione del Tribunale Federale ed in questo caso la Viterbese dovrebbe ricorrere al Coni.

La sanzione della Viterbese è dovuta infatti alla violazione dell’articolo 85 delle Noif federali, che prevede una penalizzazione per i mancati pagamenti Inps. In realtà le due rate pagate in ritardo di luglio e agosto per un totale di circa 11.600 euro riguardavano un piano di ammortamento dell’Agenzia delle Entrate di cui solo una piccola parte riguardava l’Inps. Se la tesi della Viterbese dovesse essere bocciata anche dalla Corte d’Appello, a questo punto la società di via della Palazzina ricorrerebbe al Collegio di garanzia del Coni, che studierebbe nuovamente il caso, con i tempi che inevitabilmente si allungherebbero.

La risposta potrebbe infatti arrivare ad aprile, proprio in prossimità della fine della stagione regolare visto che la Viterbese disputerà l’ultima giornata di campionato proprio il prossimo 23 aprile allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla. Per il momento la formazione allenata da Giovanni Lopez dovrà quindi continuare a guardare avanti cercando innanzitutto di fare più punti possibili per cercare di raggiungere almeno i playout. La formazione allenata da Giovanni Lopez si è ritrovata ieri per iniziare a preparare la difficile trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco dell’Avellino. Dovrebbe recuperare l’esterno sinistro serbo Mladen Devetak, che nell’ultima partita disputata dai gialloblù è stato tenuto in panchina perché non al meglio.

Per una maglia da titolare in difesa si candida anche Andrea Ingegneri, arrivato solamente nel penultimo giorno del calciomercato invernale di gennaio, che con un’altra settimana di allenamento in più dovrebbe senza ombra di dubbio migliorare la propria condizione fisica. Stesso discorso anche per il centrocampista Antonino Barillà, che partita dopo partita sta evidenziando una condizione fisica sempre migliore. Intanto la società gialloblù ha ricevuto una multa di 200 euro per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda in occasione della partita che si è giocata domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi contro la capolista Catanzaro, che i gialloblù hanno vinto per 1-0 interrompendo l’imbattibilità dei calabresi, l’unica squadra dei campionati professionistici italiani a non aver mai perso.