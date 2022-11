Giovedì 10 Novembre 2022, 05:35

Il suo nome è apparso tra i papabili nuovi allenatori della Viterbese in caso di esonero dell'attuale tecnico Giacomo Filippi. Sandro Pochesci accetta di parlare echiarisce la situazione. "Non ho avuto contatti diretti con dirigenti della Viterbese, ma solo con persone terze - precisa - la squadra al momento ha un allenatore e il suo lavoro va rispettato". Giacomo Filippi ha avuto una fiducia a tempo a Taranto e la sua panchina potrebbe saltare in caso di sconfitta.

Ma Sandro Pochesi tornerebbe a Viterbo? "Nel 2006 - ricorda - con una squadra giovane fatta da ragazzi, la maggior parte dei quali proveniente dai Dilettanti, dovetti subire una dimissione forzata dal cambio di società con una classifica ottima. Alla terza di ritorno eravamo terzi dietro Foligno e Spal e con l'ultima mia partita in notturna contro la Spal con 3.500 spettatori fini 2-2. Certo che accetterei". Pochesci è un allenatore di grande esperienza e conosce la rosa della Viterbese. "La rosa della Viterbese - riprende - la conosco molto bene. Hanno il miglior portiere di LegaPro e l'attacco è inferiore solo a Catanzaro e Pescara. Hanno il 2004 D'ffizzi che è il giovane più promettente del girone, insieme a Delle Monache del Pescara. Ma la cosa che si sottovaluta è il senso di appartenenza che ha il tifoso viterbese, diverso dagli altri della nostra regione. Un senso antico che va alle origini, attaccamento alla squadra e alla propria storia dove hanno sfiorato il sogno della serie B ,che rimarrà l'obbiettivo principale di chi deve indossare questa maglia e spronare la società a realizzarlo perché se una cosa si sogna è perché si può raggiungerla".

Pochesci da un giudizio anche sul girone che ha già affrontato in diverse occasioni. "Le favorite sono Catanzaro e Pescara - riprende - un gradino più dietro il Crotone poi Avellino e Foggia. In zona play off vedo bene le due laziali Monterosi e Viterbese. Il girone C della Legapro è sempre affascinante per storia e cultura del tifo. Ma ultimamente il miglior girone è il raggruppamento B dove c'è molto di più sotto l'aspetto della qualità dei giovani che fanno palestra per poi approdare nel calcio che conta di Serie A e Serie B".

La squadra nel frattempo continua a preparare la delicatissima trasferta di domenica prossima in programma alle 14,30 allo stadio Iacovone di Taranto. Intanto è stato spostato l'orario della gara in trasferta sul campo dell'Audace Cerignola di domenica 27 novembre. La partita è stata anticipata a mezzogiorno e per la Viterbese sarà la prima volta in questa stagione.