Martedì 25 Aprile 2023, 05:25

Viterbese ci crede e per questo tornerà ad allenarsi già domani, con la speranza di poter riavere indietro i tuoi punti di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia del Coni per poter così disputare i playout. Ieri il presidente Marco Romano ha interrotto il proprio silenzio con un post via social. "Un saluto a tutti i tifosi della Viterbese dall’Ungheria - ha scritto sul proprio profilo Facebook- rimaniamo in attesa della data in cui si discuterà il ricorso al Coni contro la “ingiusta” penalizzazione inflitta, stamattina ho sentito l’avv.to Rodella e purtroppo ancora non è stata stabilita una data precisa. Proseguiremo la nostra battaglia in tutte le sedi opportune".

Romano nel pomeriggio ha scritto anche una nota ufficiale. "Siamo sicuri di disputare i play out. È impossibile che non ci vengano restituiti i due punti. Siamo stati sanzionati per aver pagato con qualche giorno di ritardo 11.000 euro che, al contrario di altre situazioni non riguardano Inps o Irpef, ma due date Equitalia sospese da parte dello Stato. Come è possibile far retrocedere una squadra senza che ci sia un regolamento preciso sulle rate sospese? E poi, ripeto, stiamo parlando di una somma risibile, poi immediatamente saldata. Ovviamente perseguiremo la giustizia in tutti i gradi di giudizio qualora fosse necessario: Tar, Consiglio di Stato e Corte Europea. Ripeto, siamo sicuri di poterci giocare i play out nel pieno rispetto delle regole sportive”.

Breve dovrebbe comunque essere nota la data in cui verrà discusso il ricorso, ma la Viterbese è comunque intenzionata ad andare avanti. Se dovesse arrivare la bocciatura del ricorso anche da parte dell'organo del Coni, la società di via della Palazzina ha già in mente di ricorrere agli altri due gradi di giudizio rappresentati dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato. A questo punto sembrerebbe scontato che la data prevista per la disputa dei playout in programma il 6 e il 13 maggio slitterà a data da destinarsi.

Nel caso in cui la Viterbese dovesse avere indietro i due punti di penalizzazione guadagnando l'accesso ai playout, potrà avere dalla sua due fattori positivi molto importanti. Il primo riguarda l'aspetto morale, visto che rimettere in piedi una situazione che sembrava disperata genera sempre entusiasmo. Seppur attualmente retrocessa, il volto dei giocatori della viterbese dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla di domenica scorsa era quello di chi crede ancora di potercela fare. Grandissima parte del merito va sicuramente ad Alessandro Marotta, visto che l'esperto bomber soprattutto nell'ultima giornata della stagione regolare si è preso la squadra sulle spalle invitandola a non mollare colpendo un palo, fornendo l'assist del gol del vantaggio segnato da Polidori, per poi realizzare anche la rete del definitivo successo.

Dall'altra parte la Viterbese avrà dalla sua anche la migliore condizione di alcuni giocatori. Elementi come ad esempio Rabiu o Barillà, arrivati in occasione del mercato di riparazione di gennaio senza preparazione, a maggio potrebbero essere più freschi e quindi rendere di più rispetto ad avversari che dopo una lunga stagione si trovano a disputare la coda degli spareggi per non retrocedere. Avendo indietro i due punti di penalizzazione la Viterbese sarebbe sicura di poter giocare i playout, visto che anche se il Monterosi dovesse vincere il proprio ricorso, affronterebbe la Turris. Con la squadra campana che, dopo la sconfitta nell'ultima giornata della stagione regolare in casa del Foggia, è rimasta a 43 punti. Nel caso in cui sia Viterbese che Monterosi dovessero vedere accolto il proprio ricorso, i biancorossi scavalcherebbero i campani andando a quota 44, mentre la Viterbese salirebbe a 35 ad 8 punti di distacco in classifica dai Corallini.