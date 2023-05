Sabato 6 Maggio 2023, 05:55

Buon galoppo della Viterbese, che supera 3-1 il Latina nell’allenamento congiunto che si è disputato sul terreno di gioco pontino. La formazione di Lopez ha fatto sicuramente di più del Latina ed è riuscita a vincere soprattutto grazie ad alcune imbucate nell’area avversaria, che erano state il marchio di fabbrica della Viterbese che a febbraio aveva ottenuto tre vittorie consecutive.

Il test di ieri ha avuto però anche degli aspetti inediti, visto che nei precedenti tre incontri di questa stagione la squadra gialloblu aveva sempre perso contro i nerazzurri ed anche perché è arrivata la doppietta di Jallow che, dal suo arrivo in occasione dello scorso mercato di riparazione di gennaio, non aveva ancora segnato un gol pur disputando delle buone prestazioni. Visto che il bomber Alessandro Marotta sarà assente nell’eventuale partita di andata del playout, Lopez ha subito schierato come ci si aspettava la coppia in attacco formata da Polidori e Jallow che ha dato dimostrazione di avere una buona intesa.

Lo stesso Marotta e poi è entrato nella ripresa, firmando il definitivo 3-1 confermando il momento di grazia già evidenziato nelle ultime giornate di campionato. Ma tutta la squadra ha dato dimostrazione di godere di una buona condizione, con alcuni elementi in crescita dando così un ottimo segnale nel caso in cui la Viterbese si dovesse trovare a disputare gli spareggi salvezza. Il Latina non ha schierato il centrocampista Lorenzo Di Livio, uscito malconcio dal precedente test di sabato scorso che i pontini hanno effettuato contro il Monterosi, ma per il resto ha presentato quasi tutti i titolari.

La Viterbese ha fatto la partita sin dai primi minuti, cercando soprattutto palloni filtranti per le due punte. Al 3’ Semenzato ha innescato Polidori in area che a sua volta ha servito Jallow, la cui conclusione è stata neutralizzata da un ottimo intervento del portiere pontino. Ma è il preludio al gol che arriva al 12’ con Semenzato che in ripartenza indovina il corridoio per Jallow, partito in posizione regolare, che fa partite un gran tiro che supera il portiere avversario. Passa solo un minuto e il Latina pareggia. Carissoni se ne va sulla sinistra e serve Sannipoli che svetta più in alto di tutti e supera Bisogno. Poco prima della mezz’ora la Viterbese passa di nuovo in vantaggio, sulla verticalizzazione di Mastropietro, Jallow si infila tra Esposito e De Santis, per poi battere a rete una volta a tu per tu con Cardinali.

Nell’intervallo entrambe le squadre effettuano diversi campi e quindi nella ripresa i ritmi si allentano. Al 12’ Marotta è abile nel conquistare un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti che spiazza Cardinali, portando sul 3-1 la Viterbese. La squadra di Lopez riesce comunque a gestire bene la partita senza correre ulteriori pericoli e nei minuti finali sfiora addirittura il poker ancora con Marotta.