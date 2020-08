© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sblocca la situazione per l'arrivo in gialloblù della punta Alessandro Rossi, mentre si ferma il giovane difensore Paolo Cerroni. Intanto la Viterbese vuole dare esperienza al reparto arretrato e insiste per il portiere Guido Guerrieri e il difensore Edoardo Blondett.Dopo essersi sottoposto ai dovuti tamponi, Rossi potrà già raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro di Cascia. La situazione si è sbloccata dopo che ieri mattina la Juve Stabia ha dato al giocatore il permesso di allenarsi con la Viterbese. Rossi, di proprietà della Lazio, era infatti andato alla società campana nella stagione scorsa. Dopo la ripresa post-Covid il suo prestito alla Juve Stabia era stato allungato fino al prossimo 31 agosto. Dopo questa data, la Viterbese potrà formalizzare il rinnovo prestito dalla Lazio per questa stagione. Classe 97, Rossi che è anche viterbese, è cresciuto nelle giovanili della Lazio. Ma in Serie B, oltre a quella della Juve Stabia, ha già indossato le maglie di Salernitana e Venezia. Nelle giovanili della Lazio ha giocato anche insieme a Mamadou Tounkara, con cui formerà una coppia d'attacco già collaudata anche in questa nuova stagione.Gli intrecci con la società biancoceleste, però, non si fermano qui. Il presidente Marco Romano è infatti intenzionato a portare a Viterbo l'estremo difensore Guerrieri, classe 95, che ha già disputato un campionato di Serie B con il Trapani. Il portiere potrebbe essere promosso a dodicesimo e, in questo caso, resterebbe a Formello. La Viterbese spera comunque di risolvere la situazione entro questo fine settimana, nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto la società gialloblù punterà su due portieri under. Al momento i più papabili sono l'ex Casertana Michele Cerofolini di proprietà della Fiorentina e Samuele del Favero ex Piacenza di proprietà della Juventus. La Viterbese ha avuto ieri un nuovo contatto anche con il difensore Edoardo Blondett in uscita dalla Reggina, dopo quello di domenica scorsa.Nel frattempo va registrato il primo infortunio della stagione, dato che si è fermato il giovane difensore Paolo Cerroni acquistato dal Frosinone dopo che la scorsa stagione aveva giocato in Serie D con l'Ostia Mare. Il centrale effettuerà esami più approfonditi la settimana prossima, per capire l'entità dell'infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero. La squadra intanto continua la preparazione precampionato a Cascia con 25 elementi in attesa dell'arrivo dei rinforzi, che potrebbero raggiungere però i nuovi compagni non prima dell'inizio della settimana prossima. Da qui fino a domenica, i giocatori effettueranno una doppia seduta di allenamento mattina e pomeriggio. Proprio domenica 23 sarebbe in programma una sgambatura in famiglia a ranghi misti, tra Squadra A e Squadra B dove il tecnico Agenore Maurizi potrà già valutare gli elementi a sua disposizione e mettere in campo le sue idee di gioco.