Scendono a 6 i giocatori positivi al Covid della Viterbese. In attesa dell'esito degli ultimi test molecolari, effettuati ieri dai giocatori gialloblù, che verrà reso noto nella giornata di oggi, è ormai quasi sicuro che dopodomani la Viterbese scenda in campo contro la Paganese in occasione della partita programmata per le 15 allo stadio Rocchi. «Dobbiamo ancora aspettare l'esito degli ultimi tamponi - ha detto il presidente Marco Romano proprio al termine di una riunione che si è tenuta ieri sera con gli altri componenti della società - però le cose stanno andando meglio. Sinceramente domenica scorsa ero molto più pessimista rispetto ad ora. Abbiamo recuperato anche dei giocatori importanti e quindi, a meno che gli ultimi esami non facciano emergere un nuovo numero consistente di casi, domenica prossima scenderemo in campo contro la Paganese».

La Viterbese deve infatti già recuperare la partita contro il Palermo che non è stata disputata domenica scorsa e che verrà giocata in Sicilia mercoledì 2 dicembre alle 20,30. «Dover recuperare troppe partite - ammette Romano - diventa poi controproducente e non permette alla squadra di lavorare bene e in tranquillità. Per questo domenica siamo comunque decisi a giocare. Speriamo anche che ci siano tutti i presupposti per poter affrontare la trasferta di Monopoli, valida per il turno infrasettimanale in programma mercoledì prossimo». A parte alcuni giocatori negativizzati, in occasione della partita contro la Paganese, la squadra gialloblù recupera anche l'esterno Luca Falbo. Il giocatore arrivato in prestito dalla Lazio si era infortunato in occasione della partita valevole per la quinta giornata di campionato che la Viterbese aveva disputato e vinto sul campo della Cavese. In questo periodo ha recuperato in pieno anche l'attaccante Alessandro Rossi, tra l'altro sempre assegno nelle ultime partite, che quindi potrà essere nuovamente al centro dell'attacco. In occasione della partita contro la Paganese, potrebbe essere convocato nuovamente anche l'attaccante Aimone Calì.

La squadra gialloblù si è allenata anche ieri effettuando un solo allenamento e così farà anche oggi, dopo la doppia seduta che sia tenuta mercoledì scorso. Notizie positive giungono anche dalla Campania. Ieri sono arrivati infatti i risultati completamente negativi dei tamponi a cui si erano sottoposti i giocatori della Paganese mercoledì scorso. La squadra allenata da Alessandro Erra si è infatti regolarmente allenata anche ieri per il secondo giorno consecutivo, dopo essere stata ferma domenica, lunedì e martedì. Oggi i giocatori biancoscudati si sottoporranno ad un altro test molecolare, ma c'è ottimismo sul fatto di non trovare nuovi contagi all'interno del gruppo squadra. Restano i 7 giocatori positivi, riscontrati sabato scorso proprio alla vigilia della partita contro il Teramo, che hanno ripetuto ieri il tampone. Anche se oggi dovesse arrivare la notizia di qualche negativizzato, difficilmente però potrebbe prendere parte alla trasferta di Viterbo. La squadra campana scenderà così in campo allo stadio Rocchi con una formazione piuttosto rimaneggiata.



