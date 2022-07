Mercoledì 27 Luglio 2022, 05:20

Il presidente della Viterbese, Marco Romano torna a parlare. Bene l'arrivo del difensore argentino Juan Cruz Monteagudo, che può dare un po' di esperienza e quantità in più al reparto arretrato. Ma il numero uno di via della Palazzina parla anche del futuro della società.

"Siamo soddisfatti del mercato - specifica Romano - stiamo rispettando gli obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio della campagna acquisti. Al di là di tutto però, nel prossimo campionato sarà importante partire con il piede giusto, come avvenne ad esempio nella mia prima stagione alla Viterbese tre anni fa".

In questa nuova stagione Romano spera quindi che la squadra gialloblù imbocchi immediatamente il binario giusto evitando le due partenze ad handicap dei due passati campionati, che hanno poi costretto la società gialloblù a tornare sul mercato e ad apportare dei correttivi. La squadra ha effettuato anche ieri un doppio turno di allenamento a Canepina e il tecnico Giacomo Filippi ha provato alcune soluzioni in vista della prima uscita stagionale che vedrà la Viterbese affrontare in amichevole domenica prossima la Primavera della Roma allo stadio per Enrico Rocchi con inizio alle 17.

La squadra effettuerà oggi a Canepina un allenamento congiunto a porte aperte contro l'Equipe Lazio. Il nuovo difensore argentino Juan Cruz Monteagudo è arrivato la scorsa stagione al Catania, dopo aver militato per diversi anni nella Serie B argentina. Il giocatore ha disputato una buonissima stagione con la compagine siciliana prima di svincolarsi dopo l'esclusione del Catania dal campionato a poche giornate dalla fine della stagione regolare.

Nonostante l'invito ad imprenditori soprattutto locali ad entrare in società, arrivato lo scorso 14 maggio nella conferenza stampa allo stadio Enrico Rocchi qualche giorno dopo aver ottenuto la salvezza nei playut contro la Fermana, Marco Romano al momento è ancora solo al comando della Viterbese. "Ci sono tante persone interessate ad entrare in società - ha specificato Romano - ma al momento non c'è ancora nulla di concreto. Spero nell'arrivo anche di qualche imprenditore viterbese".

Nel mese di giugno Marco Romano aveva incontrato alcune persone tra cui anche degli Imprenditori viterbesi. La trattativa però non è decollata e le parti, al momento, non si sono più riviste.