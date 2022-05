Mercoledì 18 Maggio 2022, 05:05

Il presidente della Viterbese, Marco Romano, comunicherà oggi nel corso di una conferenza stampa la sua decisione se restare o meno al timone della Viterbese. Ma cosa ne pensa la città? "Fare calcio è difficile anche da altre parti - ha detto il tifoso storico Giulio Marini - soprattutto in questi ultimi tre anni dove le società hanno dovuto fare i conti anche con la pandemia. Soprattutto l'ultimo anno è stato particolarmente difficile e quindi comprendo anche lo sfogo di Romano. È vero di avventurieri in giro ce ne sono molti. Io mi auguro che resti Romano con un programma a medio termine se conserva la stessa volontà di fare che ha avuto in questi tre anni nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare".

Poi Marini rivela un aneddoto simpatico. "Dopo la salvezza ho parlato con Romano - racconta - e gli ho detto che se fosse arrivato sestultimo e non avesse disputato i playout non sarebbe passato alla storia come il presidente che ha salvato la Viterbese. Se non altro gli spareggi salvezza hanno riacceso l'entusiasmo di tanta gente per la Viterbese ed è da qui che dobbiamo ripartire".

Favorevole alla permanenza di Romano anche un'istituzione del calcio viterbese come Daniele Goletti. "Spero che Romano rimanga - ha detto l'ex portiereb del Cagliari- è vero che quest'anno ha commesso degli errori, però poi è riuscito a rimettere a posto la situazione. Essendo una persona intelligente, sicuramente l'esperienza di questa stagione sarà un valore aggiunto per la prossima. Fare calcio a Viterbo è difficile perché la città certo non dà molto come ritorno economico. Questo lo hanno detto altri altri presidenti. È vero, allo stadio non vengono molti però quelli che ci sono sono veramente affezionati alla squadra. Poi ci sono giornate come quelle di sabato scorso dove lo stadio è gremito. Spero si riparta da giornate come quella".

Dello stesso avviso anche una bandiera gialloblù come Ennio Cuccuini. "Romano in questi tre anni si è dimostrato una persona seria - ha detto - e spero quindi che rimanga. È vero quest'anno ha cambiato tre allenatori, due direttori sportivi,ma alla fine è riuscito ad ottenere l'obiettivo della salvezza ed a mantenere la categoria. Se uno si contorna delle persone giuste fare calcio a Viterbo non è difficile".

È favorevole alla permanenza di Romano anche un altro tifoso storico come Bruno Vincenti. "In questi tre anni non si è mai parlato di problemi di iscrizione al campionato o di stipendi non pagati - commenta- quindi Romano ha fatto sicuramente bene. In questa stagione all'inizio sono stati commessi degli errori, come quello ad esempio di mandare via Dal Canto dopo appena sei giornate. A gennaio però ha messo mani al portafogli cercando di rimediare. Difficile fare calcio a Viterbo? Lo hanno detto anche altri presidenti. Ma credo sia così da tutte le parti".