Viterbese, Romano annuncia l'addio: «Contento per la salvezza, ma lascio la società e cerco un compratore»

Una conferenza stampa per annunciare l'addio. La notizia era nell'aria: il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha annunciato ufficialmente che lascerà la guida del club di via della Palazzina.

«Siamo soddisfatti della salvezza ottenuta - ha detto a margine della conferenza stampa convocata allo stadio Rocchi - ho speso milioni di euro in questi tre anni e abbiamo dovuto convivere con il Covid e con una crisi che ha messo in difficoltà tutti. Forse a Viterbo non siamo abbastanza apprezzati: in tanti hanno detto che non andiamo bene perchè siamo ciociari; questo non lo possiamo accettare». E poi sul futuro. «Mi metterò alla ricerca di un acquirente che possa garantire un futuro sereno alla Viterbese».

Romano ha detto che garantirà l'iscrizione al campionato, ma se non troverà un possibile compratore farà comunque un passo indietro. Al momento, l'unica trattativa in piedi, sembra essere quella con l'imprenditore di Artena Manolo Bucci che in passato ha ricoperto il ruolo di presidente della Sambenedettese.