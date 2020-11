Viterbese: Roberto Taurino è il nuovo tecnico. L'ex vice-Calabro sbarca a Viterbo

Dopo alcuni giorni di incontri, frenate e ammiccamenti, la Viterbese e Roberto Taurino hanno trovato l'accordo. Il tecnico leccese guiderà la panchina della Viterbese fino al 30 giugno 2021, con l'ex vice di Antonio Calabro a Francavilla che subentra all'esonerato Agenore Maurizi e vince il ballottaggio con Alessandro Boccolini, allenatore della Berretti che ha sognato di prendere possesso della panchina della prima squadra. Taurino, nato a Lecce il 22 gennaio del 1977, allena da quattro anni ed ha toccato il suo apice da tecnico nella passata stagione, quando ha portato in serie C il Bitonto dopo un campionato chiuso con la miglior difesa a livello europeo nel girone d'andata. In totale sono tre i campionati di D vinti dal nuovo mister della Viterbese da calciatore: ora si cimenterà per la prima volta in serie C e dovrà risollevare una Viterbese in crisi di risultati e di autostima. Debutto in campionato fissato per domenica 22 novembre in casa della Juve Stabia.

