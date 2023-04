Sabato 22 Aprile 2023, 05:40

Si va verso un centrocampo inedito in vista della fondamentale partita di domani allo stadio Enrico Rocchi contro la Virtus Francavilla, valida per l’ultima giornata della stagione regolare, che la Viterbese deve assolutamente vincere se vuole sperare di agganciare almeno i playout. Da destra a sinistra dovrebbe giocare infatti Mastropietro, Rabiu e Barillà.

La squalifica del lituano Linas Megelaitis, espulso domenica scorsa alla fine del primo tempo in occasione della partita disputata a Torre del Greco contro la Turris, e le contemporanee assenze di Mungo e Andreis infortunati spingono il tecnico Giovanni Lopez a delle scelte obbligate. La Viterbese potrà contare però anche su dei rientri importanti: dovrebbero ritrovare la maglia da titolare lo sloveno Daniel Pavlev sulla fascia destra e soprattutto l’attaccante Sulayman Jallow. Quest’ultimo dovrebbe tornare a fare coppia in attacco con Alessandro Marotta, come già successo nelle partite disputate in quest’ultimo scorcio di campionato. Nel caso in cui, soprattutto nel corso della ripresa, il risultato non si dovesse sbloccare è sempre pronto anche Alessandro Polidori, che durante questa stagione ha già segnato diversi gol pesanti.

La Viterbese ha l’obbligo di vincere, ma vale lo stesso per la Virtus Francavilla, che ha fatto malissimo quest’ultimo mese. I pugliesi sono infatti alla ricerca di un successo che permetterebbe di agguantare i playout in extremis. In base al risultato della partita di domani si saprà anche la data in cui verrà emesso il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 2 punti. Nel caso in cui con la restituzione la Viterbese agganciasse i playout la data sarebbe molto prossima, visto che altrimenti ci sarebbe il rischio di dover rimandare la data di inizio degli spareggi salvezza. Nel caso in cui dovesse verificarsi lo scenario peggiore, quale ad esempio la retrocessione della Viterbese in Serie D e la bocciatura del ricorso della società gialloblù, il club di via della Palazzina potrebbe comunque presentare domanda di ripescaggio poiché, a quanto sembra, il tipo di sanzione inflitto al sodalizio gialloblu non preclude questa possibilità.

Giornata importante oggi per la Primavera 2 della Viterbese: i giovani gialloblù, che sono in lotta per la permanenza nella categoria, affrontano a Formello i pari età della Lazio con inizio della partita alle ore 15. I biancocelesti sono primi in classifica e già si imposero in modo rocambolesco nella partita d’andata, disputata a Ronciglione, per 3-2.