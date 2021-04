19 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Solo uno scialbo 0-0 per la Viterbese a Francavilla e ora le speranze di agguantare i play-off sono ridotte al lumicino. La squadra gialloblù ha giocato bene nel primo tempo costruendo anche qualche buona occasione da gol che però non si è finalizzata a causa della poca convinzione dei giocatori gialloblù sotto porta, come è successo tra l'altro anche in altre occasioni durante questo campionato. Clamorosa l'opportunità avuta nel primo tempo da Marco Simonelli, che praticamente da due passi, ha tirato in bocca al portiere avversario dopo un ottimo spunto di Alessandro Rossi. In avanti si è fatta sentire l'assenza della punta brasiliana Murilo, che non ha potuto essere impiegato poiché squalificato dopo l'ammonizione rimediata all'inizio del secondo tempo del posticipo di lunedì scorso contro la Casertana.

"Non per sminuire il lavoro degli altri - ha detto il tecnico gialloblu Agenore Maurizi a fine gara - ma l'assenza di Murilo si è fatta sentire. Murilo è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato in questo periodo a Viterbo". Da questo pareggio amaro a Francavilla, la Viterbese può trovare una nota positiva nella prestazione del giovane classe 2002 Manuel Zanon. Il giocatore è stato schierato a sorpresa al posto dell'infortunato Simone Palermo e non è affatto dispiaciuto, finché è stato in campo. Zanon è stato impiegato a centrocampo leggermente più avanzato delle due mezzali Salandria e Adopo, fungendo più che altro da trequartista. In questo modo per la squadra gialloblù ha guadagnato quei dieci metri in avanti che le hanno permesso di essere pericolosa soprattutto del primo tempo. Nella ripresa ci si aspettava dalla Viterbese un ulteriore sforzo per poter segnare il gol della vittoria che avrebbe alimentato ancora di più le speranze di poter sperare nei play-off, soprattutto nella parte finale della ripresa la formazione di Maurizi è sembrata invece un po' sulle gambe.

È così è stata la Virtus Francavilla a rendersi più pericolosa, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Maiorino dimostratosi giocatore di grande talento ed entrato solamente nella ripresa perché ancora non ha i novanta minuti nelle gambe dopo un infortunio. La Viterbese ha sofferto sulla sinistra anche le iniziative di Caporale, che ha avuto anche il merito di ridurre la pericolosità sulla fascia di Federico Baschirotto che in queste ultime partite era stato invece l'asso nella manica della Viterbese permettendo alla formazione gialloblù di guadagnare punti pesantissimi.