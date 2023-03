Viterbese respinto il ricorso contro la penalizzazione di due punti. I gialloblù restano a quota 25 punti

La US Viterbese 1908 comunica che in data odierna la Corte Federale di Appello, riunitasi in sezioni unite, si è pronunciata in merito al reclamo della società gialloblù relativo alla decisione n.117/TFNSD-2022-2023 del 27 Gennaio 2023 – Reg. Proc. n. 102/TFNSD/2022-2023.

Tale reclamo è stato accolto in parte e, nello specifico, l’inibizione del Sig. Capozzoli Giuseppe è stata ridotta ad un mese. Confermata, invece, la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

In attesa di conoscere le motivazioni della suddetta decisione, US Viterbese intende specificare che non si fermerà a questo organo giudicante e, in ottemperanza alle normative vigenti, presenterà ricorso di fronte al Collegio di garanzia presso il Coni.