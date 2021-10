Mercoledì 6 Ottobre 2021, 06:20

"Lavoro tattico e mentale sulla squadra. Togliere le insicurezze e dare certezze e autostima". Questi i capisaldi nella nuova gestione del nuovo tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele che ieri ha diretto il primo allenamento alla guida della Viterbese.

"I ragazzi devono capire che il nostro campionato comincia adesso - ha specificato il nuovo allenatore - con gli stessi obiettivi e ambizioni che c'erano prima dell'inizio della stagione e che io seguivo da fuori, sono qui per aprire un ciclo. La squadra mi piace, in avanti abbiamo dei giocatori come Volpicelli e Murilo che sono dei top player. Apprezzo anche la società e il suo progetto".

Uno dei talloni d'Achille della Viterbese in questo inizio di campionato sono stati sicuramente gli equivoci tattici con la squadra che ha iniziato con il 4-3-3 e poi è passata al 3-4-3 con scarsi risultati. "I veri protagonisti sono i giocatori - ha specificato Raffaele - snche se in questo momento in difesa dobbiamo fare a meno dell'infortunato Martinelli. Per me non c'è problema, possiamo giocare con una retroguardia a quattro oppure a tre, possiamo adottare il 4-3-3 il 3-4-3 o il 3-5-2 e cambiare anche in corsa a seconda delle letture delle partite. Sono sicuro che il mio predecessore Alessandro Dal Canto abbia lavorato bene, purtroppo però per noi allenatori va così. Io la scorza stagione sono stato esonerato a Catania dopo aver ottenuto 15 risultati utili consecutivi. In questi giorni cercherò di trovare il vestito adatto alla squadra in vista della partita con il Grosseto e poi continueremo a lavorare su tutti gli altri aspetti".

La gara contro i toscani sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola che la scorsa stagione ha già arbitrato i gialloblù sempre in trasferta in casa della Paganese e della Virtus Francavilla. Giuseppe Raffaele ha già guidato Potenza e Catania. La scorza stagione è venuto a vincere a Viterbo con la compagine etnea, mentre nel campionato precedente si era imposto allo stadio Enrico Rocchi anche con il Potenza. Non avrà comunque un compito facile, dato che eredita comunque una squadra dove fino a questo momento non si sono viste certezze e che domenica prossima è chiamata imperativamente a vincere contro il Grosseto.

In questi pochi giorni l'allenatore dovrà valutare quali sono i giocatori che possano risultare più affidabili, sia a livello fisico che tattico, visto che diversi non sono ancora al top della condizione. "È stato un cambio sofferto - ha sottolineato il direttore generale della Viterbese Francesco Pistolesi - perché abbiamo sostenuto Dal Canto fino all'ultimo. Per quello che riguarda il mercato siamo a disposizione del mister". Difficile che in questo periodo possa arrivare però alla Viterbese qualche giocatore svincolato, a questo punto potrebbe impiegare troppo tempo per entrare in condizione.

Più probabile che gli eventuali aggiustamenti vengano fatti in occasione del prossimo mercato invernale di gennaio. Giuseppe Raffaele ha firmato un contratto che lo legherà alla società di via della Palazzina fino a giugno 2023.