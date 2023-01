Giovedì 19 Gennaio 2023, 05:55

Primo giorno di allenamento per il nuovo tecnico della Viterbese Giovanni Lopez, ma a tenere banco è il mercato, tra arrivi, partenze e rescissioni.

Lopez ha condotto ieri la doppia seduta dopo aver parlato ai giocatori ed aver fatto le prime valutazioni sulla situazione della sua nuova squadra. C’è da intervenire prima di tutto sull’assetto difensivo, visto che la squadra gialloblù ha subito finora 36 reti facendo meglio solo della Turris che ne ha incassate 38. E per quanto concerne la classifica pesa come un macigno il solo punto conquistato negli scontri diretti per la salvezza contro Fidelis Andria e Messina, disputati nelle ultime due giornate.

Per quello che riguarda i nuovi arrivi, la Viterbese ha fatto un sondaggio per i due centrocampisti della Triestina Alessio Sabbione e Mirko Gori. Per quello che concerne quest’ultimo sono scarsissime le probabilità che si muova da Trieste, mentre potrebbe essercene qualcuna in più per l’arrivo di Sabbione. Riguardo invece al pacchetto arretrato, non è escluso il ritorno di Emanuelle Mbende, attualmente al Monterosi.

Trovare un difensore di categoria, che sia già in condizione per essere impiegato da subito è al momento la priorità. Mbende aveva già militato nella Viterbese nella stagione 2020-21 prima di passare ai cugini. Parlando del capitolo partenze invece c’è da definire la complessa situazione che riguarda il capitano Luca Ricci. Il difensore aveva già un accordo per il rinnovo di un contratto biennale che doveva essere siglato nelle scorse ore, ma non se n’è fatto più niente. Il giocatore ieri si è regolarmente allenato, partecipando anche alla partitella e potrebbe essere convocato per la difficile partita in programma domenica prossima sul terreno di gioco del Pescara. Il futuro rimane però un’incognita, dato che sulle sue tracce ci sono diverse squadre tra cui anche Siena e Imolese.

Potrebbe partire anche l’under Davide Manarelli, arrivato nel corso della scorsa campagna acquisti dal Sassuolo ma quasi mai impiegato fino a questo momento. Per il difensore al momento c’è stato un sondaggio del Lecco. È arrivata invece la rescissione per l’attaccante classe 2000 Marco Simonelli, che si era infortunato all’inizio della partita dello scorso dicembre contro la Turris e che poi non era stato più convocato. Marco Simonelli era arrivato alla Viterbese nell’estate del 2019, proprio in contemporanea con l’insediamento alla presidenza della Viterbese di Marco Romano. La sua migliore stagione con la maglia gialloblù l’ha giocata sicuramente durante il campionato 2020-21, quando diede un apporto decisivo per la salvezza, conquistata dalla squadra con alcune giornate di anticipo. Nei prossimi giorni la società di via della Palazzina cercherà la rescissione anche con altri giocatori.