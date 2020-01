Viterbese il primo colpo del mercato invernale è Aimone Calì. I gialloblù martedì in visita a Belcolle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese si divide tra campo, mercato e solidarietà. Partendo con ordine: nella giornata di oggi è stato perfezionato l'arrivo dal Catanzaro dell'attaccante Aimone Calì. Calì, di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Catanzaro nella prima parte della stagione, ha vestito le maglie giovanili di Roma e Lazio. La sua esplosione è avvenuta nella passata stagione: 28 reti in 29 gare con la maglia del Montespaccato in Eccellenza, con l'Atalanta che ha deciso di investire sulla giovane punta centrale classe '97. Quello di Calì, rappresenta soltanto il primo movimento di mercato del club di via della Palazzina che sia in entrata che in uscita, vivrà un gennaio frenetico. Intanto - dopo la doppia seduta di oggi - la Viterbese tornerà in campo oggi pomeriggio: alle ore 15, sul sintetico del Valerio Ginnasi di Ronciglione, si giocherà l'amichevole con la Pianese, compagine toscana che milita nel girone A del campionato di serie C. Dopo il campo, ci sarà per i gialloblù anche un importante appuntamento con la solidarietà: martedì prossimo infatti, una delegazione della Viterbese, sarà a Belcolle per portare doni e vicinanza ai piccoli ricoverati presso il reparto di pediatria.