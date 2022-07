Sabato 23 Luglio 2022, 05:35

Prima sgambata stagionale per la Viterbese, che ha disputato una partitella in famiglia contro una rappresentativa del settore giovanile e con alcuni ragazzi in prova. Da segnalare la doppietta di Bianchimano, che si è confermato abile di testa.

Buona la prova sulla fascia anche di Daniel Semenzato, apparso già in forma. La Viterbese si è schierata con un 3-4-1-2 che prevedeva Fumagalli in porta, Santoni, D’Ambrosio e Marenco in difesa, Semenzato, Di Cairano, Andreis e Manarelli a centrocampo con Volpicelli e Mungo più avanzati a supporto di Bianchimano.

Proprio quest’ultimo, schierato come punta centrale, ha segnato il gol di apertura di testa sotto misura dopo un assist di Semenzato. Nella ripresa sono entrati Bisogno Aromatario, Alberico, Polidori, Simonelli, Sarli, D’Uffizi e Castillo. In attesa che arrivi almeno un over per rinforzare il reparto, nel secondo tempo hanno giocato come centrali di centrocampo Aromatario e Alberico.

Non hanno preso parte alla gara, nonostante fossero in panchina, il centrocampista lituano Linas Megelaitis e il difensore Luca Ricci, forse non al meglio delle proprie condizioni fisiche. La gara si è svolta in due tempi da 30 minuti. Dopo la partita di ieri, la Viterbese tornerà ad allenarsi lunedì 25 luglio direttamente a Canepina quando inizierà la seconda parte della preparazione precampionato.